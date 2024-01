Así han sido las Campanadas de Fin de Año en las cadenas

Con todo el mundo vestido para la ocasión en sus casas y en bares, y la Puerta del Sol a rebosar, las distintas cadenas de televisión hicieron auténticos esfuerzos para intentar entretener a su audiencia con parejas de presentadores que intentaron contrarrestar el efecto Pedroche.

Tras el sorpasso de 2021 y la consolidación de 2022 (33.5% de cuota y 5.235.000 espectadores), Antena 3 fue este año otra vez la más deseada para acompañar a los españoles en uno de los momentos televisivos más especiales de cada año. Todo apunta a que, una vez más, la cadena de Atresmedia volverá a liderar esa noche con su pareja estrella: Cristina Pedroche y Alberto Chicote, juntos en estas lides desde 2016. Los datos de audiencia se darán a conocer el día 2 de enero.

Por octavo año consecutivo la pareja demostró su química frente a la cámara. Tras el descubrimiento del espectacular outfit de la presentadora, llegó el momento de las uvas y ambos quisieron desear lo mejor para los espectadores: salud lo más importante. Además, comentaron algunos rituales para atraer la suerte de cara a este nuevo año, como poner seis monedas debajo del felpudo o barrer fuera de casa. La vallecana comenzó las Campanadas con un abrigo cerrado color crema y con hojas por encima. En su frente, llevaba un brillante collar rojo con el que ya adelantaba que pretendía mandar un mensaje de luz y esperanza.

Su cadena hermana, laSexta, volvió también a apostar por la pareja televisiva Cristina Pardo y Dani Mateo , que poseen un punto más gamberro y por esta opción ya se decantaron el año pasado 769.000 espectadores (4.8% de share). En una suerte de "contraprogramación" del efecto Pedroche, Dani Mateo seleccionó su atuendo siguiendo las directrices de sus espectadores que pudieron escoger a través de la web de la cadena. Entre Agente 007 y Elfo Talludito (descartado el reno), finalmente parece que el público no quiso verle muy disfrazado y optó por el formato más elegante: “Creo que el mensaje de España está claro y es: 'Dani Mateo, madura de una vez”, dijo el presentador enfundado en su esmoquin azul oscuro.

Cristina Pardo pareció encontrarse más a gusto con alguien " a mi altura", aunque Mateo revisitó su teoría: “Me queda bien pero el mensaje es duro. Tú le ofreces a España perder tu dignidad y España es la que te salva de ti mismo”. Intuimos por los comentarios que los presentadores no se amilanaron a pesar de los fallos técnicos en el set de la Puerta del Sol: “Al año nuevo, le pido un monitor que funcione”-soltó Pardo-. “¿Pero qué dices? Somos laSexta, esto es la cadena humilde. En casa no lo veis, pero aquí solo nos vemos a ratitos”, bromeó el presentador. Los deseos de ambos fueron para "los que están bien se queden en 2024 como están, y los que estaban mal que mejores”, para Pardo, con alusión a Ayuso: “En la Puerta del Sol gusta mucho la fruta”

RTVE

Por su parte, Radio Televisión Española había lanzado este año una apuesta fuerte con un dúo que es casi una terna, formada por el experimentadísimo Ramón García (15 ediciones), acompañado de la cantante Ana Mena. A ellos se unió como «invitada especial» la futbolista y campeona del mundo de fútbol JenniferHermoso. Ramón García hacía una reaparición en la cadena pública para intentar recortar la distancia con Atresmedia. Con su tradicional capa sobre un traje de terciopelo rosa prestó el espacio de La1 para que la campeona del mundo con la Selección Española pudiera lanzar un mensaje feminista: “Me gustaría agradecer a todo el mundo por este cambio que estamos haciendo de solidaridad e igualdad y, sobre todo, felicitar a mis compañeras por el logro que conseguimos al ser campeonas del mundo, que esto lo hicimos con sacrificio, esfuerzo y todo el empoderamiento que pudimos. Para este 2024 me gustaría que este empoderamiento llegara a todas esas personas, para que el año nuevo sea un nuevo comienzo y traiga muchos títulos e igualdad para todos”.

Por su parte, la cantante Ana Mensa pidió "un año cargado de más esperanza, más paz, de respeto por nuestro planeta y por todas las personas, independientemente de lo diferente que podamos llegar a ser. Y un año, como a mí me gusta llamarlo, un poco más bello y un poco menos drama” ya que calificó 2023 de "un año bonito, pero difícil para muchas personas por muchos motivos. Por guerras, conflictos, emergencias climáticas... Muchas incertidumbres". García, con todas sus tablas, tuvo un momento para ofrecer un guiño a sus rivales en el resto de cadenas: “Este balcón tiene muchas tradiciones, una es el nombre de Ana. Por orden cronológico, mi queridísima Ana García Obregón, con la que di mis primeras Campanadas y a la que mando un beso muy fuerte; a Anne Igartiburu, compañera y amiga con la que más años he dado las Campanadas, otro beso muy fuerte desde aquí. Las dos estáis con nosotros porque estáis en mi corazón. Y hoy Ana Mena, que vuelve a subrayar ese nombre de Ana”

Roberto Herrero y Nia Correia fueron los presentadores de las Campanadas de TVE Canarias cogiendo el testigo de sus compañeros desde Santa Úrsula en Tenerife.

En Mediaset, confiaron en Marta Flich y Jesús Calleja como presentadores de las Campanadas de Cuatro y Telecinco, que se transmitieron de manera simultánea desde Sevilla. Apostaron por caras nuevas después de que Risto Mejide y Mariló Montero anotaran con «Campanadas: Le damos su merecido a 2022» 6.5% de cuota de pantalla y 1.008.000 espectadores. Calleja se ha convertido en un emblema de Cuatro, porque además en el año que inauguró se convertirá en el primer español no astronauta en viajar al espacio. Me voy a montar en una nave espacial y voy a salir al espacio, voy a ver el planeta y me acordaré de ti”, le dijo a su compañera de campanadas, tras lo que confesó que "Desde niño quise ser astronauta y voy a ser el primer tío que va a hacer televisión desde el espacio para nuestra cadena”.

Marta Flich habló de su espectacular diseño rosa de inspiración flamenca: "Es un traje de alta costura y lo ha hecho el diseñador Carlos Haro, que todo lo que hace es artesanal", reconoció