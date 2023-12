Por qué las Campanadas de Cristina Pardo y Dani Mateo en laSexta son las más gamberras de toda la televisión

La cuenta atrás ya ha comenzado y esta noche nos enfrentamos al gran momento: despedirnos de 2023, de todo lo bueno que nos ha dejado y olvidar lo malo para dar la bienvenida al nuevo 2024. Es por eso que para ese momento único, celebrado históricamente con la ingesta (indigesta) de doce uvas cada cadena eche toda la carne en el asador.

Antena 3 ha conseguido registrar marca propia con Cristina Pedroche y su siempre polémico vestido/indumentaria, pero que ha logrado lo que era impensable: que una televisión privada arrebatara el liderazgo a la pública: RTVE. Un dúo que cumple ocho años con Alberto Chicote.

Después de pasar por Twitch el mítico Ramontxu ha regresado a casa, a La 1, a pesar de que vuelve a faltar su eterna pareja de baile para esta noche tan especial: Anne Igartiburu, y lo hará con la cantante Ana Mena y Jenny Hermoso. Sobran más presentaciones.

Pero de lo que no cabe duda es que laSexta hace la propuesta más desenfadada. Ya por concepto Dani Mateo, que cumple su tercer año, sorprenderá con su atuendo, quizá no al estilo Pedroche, pero sí al gusto de la audiencia que durante toda la semana ha tenido el poder de decidir. Las opciones estaban claras: Agente 0,07, reno navideño o elfo talludito. De una u otra, no habrá lugar para el aburrimiento.

Cristina Pardo, presentadora de "Más vale tarde", es ya una veterana y cumple su séptimo año desde la Puerta del Sol de Madrid y cuenta con el cariño del público. Así lo avalan los datos del año pasado, cuya emisión, logró reunir a una media de casi 800.000 espectadores.

La cuenta atrás ya ha comenzado y los looks se acumulan.