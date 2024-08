Así se prepara Nacho Mangut para ganar el bote de "Pasapalabra"

Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, pero no toda la mayoría sabe aprovecharla. Este no es el caso de Nacho Mangut, que ha vuelto de nuevo a "Pasapalabra" con la idea de mejorar su primera versión y conseguir el tan ansiado bote. Tras una primera etapa en el concurso presentado por Roberto Leal, que vivía sus primeros compases de vida en Atresmedia, el profesor de secundaria pacense participó en 79 programas, forjando una ardua batalla con Pablo Díaz, uno de los grandes ganadores de la historia del concurso. Ahora, Nacho ha regresado para competir no solo contra Manu, sino contra todos los que vengan a participar y el extremeño ha desvelado cuáles son sus trucos para tener más posibilidades y llevarse, esta vez sí, el bote de "Pasapalabra".

100% dedicado al estudio

Nacho ha admitido que ahora tiene mucho más tiempo que antes para poder estudiar, siendo esta la clave para su buen hacer en el concurso de Antena 3, cuyo tiempo se centra de manera casi exclusiva en estudiar para el programa, mentalizándose de que va a estar mucho más tiempo que la primera vez. "Estoy súper contento, muy animado, y ya un poquito más tranquilo tras los primeros días, porque el regreso genera unas expectativas, y eso da un poco de vértigo. Dejé mi trabajo en la universidad en Madrid y me preparé las oposiciones de matemáticas en Badajoz. Entonces, durante casi dos años no estudié nada. A cambio he conseguido un trabajo que me permite excedencias. Esto es completamente distinto al 2020, ahora solo me dedico al concurso. Aunque cuando te llaman para concursar no tienes mucho tiempo para prepararte, los primeros compases conllevan volver a andar para recorrer el camino ya andado, pero claro, ahora estudio a un ritmo que no estudiaba antes. En poco tiempo voy a superar por mucho el nivel de 2020, porque ahora puedo dedicarme todo el día a estudiar", expone Nacho en la entrevista publicada en la web de "Pasapalabra", en la que también ha dejado palabras de elogio para su rival Manu.

"Manu es de los mejores concursantes que ha habido en las pruebas previas; las hace casi todas perfectas. Y en ese sentido, resulta bastante difícil", espetaba el profesor de Badajoz que anunció que su truco para vencer a su rival es "intentar no ser el último en responder a las palabras del rosco para sentirse más liberado a la hora de contestar", lo que añade una presión extra para el rival que sabe que no habrá descansos para poder igualar o superar el marcador final.