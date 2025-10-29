Pasada la una de la madrugada, después de una intensa gala marcada de nuevo por las condiciones climatológicas adversas en Honduras, la audiencia de 'Supervivientes All Stars'es justa y deja sin final a Adara Molinero, que no recibió el beneplácito de los telespectadores de Mediaset, poniendo fin a su aventura en esta segunda edición estelar del concurso de supervivencia por excelencia de la televisión en nuestro país en semifinales, mejorando con creces su participación del año pasado. En contraposición esta Rubén Torres, uno de los mejores concursantes en 'Supervivientes All Stars', que este jueves junto a Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina y Jessica Bueno, luchará por la victoria y el cheque de 50.000 €.

La audiencia de 'Supervivientes All Stars' decide con firmeza y Adara Molinero se queda a las puertas de la final

La segunda edición de 'Supervivientes All Stars', considerada por muchos la más exigente y extrema de la historia del formato, vivió una de sus noches más intensas con una semifinal cargada de emociones, lágrimas y nervios a flor de piel. La gala, que se prolongó hasta pasada la una de la madrugada, mantuvo en vilo a los espectadores con la ajustada expulsión entre Adara Molinero y Rubén Torres. Finalmente, la audiencia decidió que el bombero se convirtiera en el cuarto finalista, uniéndose así a Miri, Tony Spina y Jessica Bueno en la recta final que se resolverá el próximo jueves.

Adara, por su parte, se despidió con serenidad y orgullo, celebrando su evolución personal y recibiendo un emotivo reencuentro con su mejor amiga, un detalle de su hijo y una carta de su pareja. Jorge Javier Vázquez, desde el plató, también anunció la esperada cita con el 'Debate final' del domingo, donde Sandra Barneda conducirá un análisis profundo de los conflictos y vivencias más intensas que han marcado esta inolvidable edición.

La emoción continuó con el esperado “puente de las emociones” de Jessica Bueno, uno de los momentos más sinceros y conmovedores de la noche. La modelo repasó su vida con una honestidad desarmante, recordando su paso por el mundo de la belleza y cómo su relación con Kiko Riveramarcó un antes y un después en su trayectoria pública. También habló de su matrimonio con Jota Peleteiro, una etapa que definió como “bonita, pero anulatoria”, en la que se perdió a sí misma por priorizar los sueños de otro.

Entre lágrimas, Jessica confesó haber pasado años escondida, temerosa del juicio ajeno, hasta reencontrarse consigo misma en la isla. Su relato culminó con un mensaje de empoderamiento y libertad: “Nunca más voy a tener miedo”. Un cierre catártico que emocionó a sus compañeros y al público.