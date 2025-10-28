Mediaset modifica su programación por el aniversario de la DANA de Valencia

Este miércoles 29 de octubre se cumple un año de la DANA que devastó gran parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales y las cadenas de televisión se volcarán con una programación especial, siendo Mediaset una de ellas.

El grupo de comunicación con sede en la calle Fuencarral ha comunicado que desplegará un amplio dispositivo informativo para ofrecer una cobertura transversal de los actos institucionales conmemorativos, el recuerdo de la tragedia y sus víctimas y el balance de un año marcado por las tareas de reconstrucción y los esfuerzos de la población por salir adelante.

Así, los programas de producción propia de Telecinco como 'La mirada crítica', 'El programa de Ana Rosa', 'Vamos a ver' y 'El tiempo justo' dedicarán gran parte de sus contenidos a informar y contextualizar esta jornada a través de conexiones en directo, entrevistas y reportajes.

Además, el programa que presenta Joaquín Prat, 'El tiempo justo', ampliará su duración habitual hasta las 19:00 horas, para ofrecer lo más destacado del funeral de Estado desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y la actualidad de las principales zonas afectadas por la DANA, como Paiporta, Catarroja y Torrent, con equipos desplazados sobre el terreno para seguir el desarrollo de los actos y recoger el testimonio de los vecinos.

Informativos especiales

En el informativo de las 15:00 horas, Isabel Jiménez informará desde plató, mientras que Ángeles Blanco se trasladará a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para ofrecer una amplia cobertura de los preparativos del funeral de Estado presidido por Sus Majestades los Reyes, que tendrá lugar por la tarde y congregará a las más altas autoridades del Estado.

Por otro lado, la edición de las 21:00 horas volverá a contar con Ángeles Blanco informando en directo desde Valencia sobre el desarrollo del funeral. En el plató, Franganillo utilizará tecnología de realidad virtual y aumentada para recrear el minuto a minuto de cómo se produjo la catástrofe y contextualizar las circunstancias que la desencadenaron.

Con equipos desplazados sobre el terreno, el informativo recorrerá las zonas más castigadas por la DANA, desde el Barranco del Poyo hasta Paiporta, para mostrar cómo se encuentran hoy y qué se ha hecho desde entonces para reparar los daños, además de analizar la gestión política de la tragedia: qué se hizo, qué no se hizo y qué podría haberse hecho para mitigar los efectos de la riada.

La edición incluirá reportajes con testimonios inéditos de personas afectadas que nunca antes habían relatado su experiencia en televisión, así como el reencuentro un año después entre un médico forense, una jueza de guardia y un guardia civil que integraron un improvisado juzgado de emergencia en aquellas condiciones extremas.

Cuatro

'Lo sabe, no lo sabe' emitirá una edición especial a las 18:30 horas conducida por Xuso Jones y grabada en Benetússer, uno de los municipios más afectados por la riada. Allí, el concurso impulsará una cadena de solidaridad entre vecinos damnificados. Víctor, participante del programa el pasado junio que destinó su premio a rehabilitar su vivienda, será el anfitrión de esta entrega y elegirá al primer concursante, dando comienzo a la secuencia de gestos solidarios.

A continuación, Amparo, Pascual y Marta, afectados por la tragedia, compartirán sus historias de pérdida y superación y concursarán con el objetivo de destinar los premios obtenidos a la reparación de sus hogares y a proyectos solidarios del municipio. Como novedad, tendrán el incentivo de enfrentarse a la pregunta multiplicadora con la posibilidad de, en caso de fallo, quedarse con el dinero acumulado.

En prime time, se emitirá el especial 'DANA, un año después' de 'Callejeros', en el que Nacho Medina y el cámara Gonzalo Pulido regresan a las localidades más golpeadas para mostrar cómo viven hoy sus vecinos y qué heridas siguen abiertas.