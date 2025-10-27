Telecinco anuncia la fecha de estreno de 'La isla de las tentaciones 9' y las parejas participantes

Telecinco no se toma descanso en su maquinaria de realities. Apenas unos días después de celebrar la final de 'Supervivientes All Stars 2', el grupo Mediaset ha anunciado el estreno de 'La isla de las tentaciones 9' para la noche del lunes 3 de noviembre, con Sandra Barneda de nuevo al frente del programa.

El director de Contenidos del grupo, Alberto Carullo, explicó durante la presentación que esta novena edición se emitirá tres noches por semana. Los lunes ocupará el prime time principal con una gala más extensa, mientras que los martes y miércoles se ofrecerán entregas más breves en access prime time, antes del inicio de la oferta nocturna. "Hemos comprobado que el público consume este programa casi como una serie", señaló Carullo, justificando la ampliación de su emisión a tres días.

Los Debates de las Tentaciones también tendrán su espacio propio. Tras su paso por Mitele Plus, ahora se emitirán en abierto y de forma gratuita en Mediaset Infinity, con nuevas entregas cada viernes. Según adelantó el grupo, estos debates incluirán material inédito, avances exclusivos y la participación de los protagonistas junto a un equipo de colaboradores. El primero estará disponible el 14 de noviembre.

En esta nueva temporada, cinco parejas viajarán a República Dominicana para poner a prueba su relación. Estarán formadas por Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Rodri y Helena, y Darío y Almudena. Solo una de ellas cuenta con una relación consolidada de once años, mientras que las demás apenas superan el año juntas.

Entre las novedades de la edición, Mediaset ha avanzado la llegada de tres solteros VIP y varias dinámicas inéditas. Una de ellas será la bienvenida sorpresa, en la que los solteros y solteras recibirán a las parejas en la playa, generando las primeras tensiones antes de la presentación oficial. Otra novedad destacada es la identificación de la “luz de la tentación”, que por primera vez revelará la identidad de quien cruce los límites establecidos, aunque solo ocurrirá una vez en toda la edición.

Además, se introduce el visionado exclusivo de las solteras, que podrán ver imágenes inéditas de sus compañeras y decidir si los chicos acceden o no a ese contenido. Junto a estas incorporaciones, volverán las dinámicas clásicas del formato, como las hogueras mixtas, el cara a cara ante el espejo, el poder del veto o la posibilidad de ver en tiempo real lo que sucede en la otra villa.

Antes del estreno, Mediaset Infinity emitirá el martes 28 de octubre la segunda entrega de 'Rumbo a La isla de las tentaciones', donde se presentarán las parejas, sus entornos y los preparativos del viaje. Este especial ofrecerá también un avance exclusivo de los momentos más intensos que marcarán la novena edición.