Blanca Romero confiesa el motivo por el que fue verdaderamente expulsada de 'MasterChef Celebrity'

Blanca Romero, conocida por su participación en 'MasterChef Celebrity 8', ha vuelto a encender las redes con sus revelaciones sobre su inesperada salida del programa. En la cuarta gala de 'MasterChef 12', tanto ella como Toñi Moreno, también exaspirante de la edición Celebrity del concurso culinario, se unieron al los jueves (Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera) para liderar un desafío culinario en el que Ángela y Pilar buscaron conseguir el pin de la inmunidad.

La actriz, quien fue una de las favoritas para ganar en 'MasterChef Celebrity 8', se encontró de repente fuera de la competencia justo antes de la gran final, dejando desconcertados a los espectadores y compañeros por igual. Sin embargo, la razón detrás de su sorpresiva expulsión ha sido finalmente aclarada.

Durante su participación en 'MasterChef 12', Toñi Moreno provocó a Blanca Romero mencionando el momento en que supo que el premio de 70.000 euros no sería para los concursantes, sino para una organización benéfica. La periodista recordó una conversación en la que la modelo expresó su "sorpresa" al enterarse de esta situación, revelando que ya había planeado gastar el dinero en diversas mejoras para su hogar.

"Yo ya los había gastado, ¿cómo no me va a dar vuelta a la cabeza? Todos invertidos, en una acera nueva, iba a cambiar los zócalos, las ventanas... todo gastado", explicó Blanca Romero, subrayando que su reacción no se debió al destino benéfico del premio, sino al hecho de que ya había hecho planes con ese dinero.

Estas revelaciones han generado una ola de reacciones en las redes sociales, con memes y comentarios que reflejan la incredulidad y sorpresa de los seguidores ante esta situación. Sin embargo, Romero ha dejado claro que su decepción "no fue por el destino del premio", sino por la repentina realización de que sus planes "se habían desvanecido".