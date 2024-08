La burla indirecta de Cristina Tárrega a "Sálvame": "Esto no es ..."

"La vida sin filtros", el espacio que ocupa la noche de los sábados la parrilla de contenidos de Telecinco, es un generador constante de momentos virales en redes sociales, ya sea por sus contertulios o invitados. En este caso, la protagonista fue la propia maestra de ceremonias del programa de Mediaset, Cristina Tárrega, que, de forma indirecta pero con mezquindad, realizó una pulla a un antiguo espacio del grupo de comunicación de la calle Fuencarral, uno de los antiguos buques insignias de la cadena, "Sálvame".

Una pulla bastante evidente

El momento se produjo en la sección "100 segundos" que contó con la presencia de Ginés Corregüela y su hija Miriam como invitados. Un reencuentro tenso, ya que padre e hijo no se hablan a raíz de la relación extramatrimonial del jienense con Yaiza Martín. "No le puedo perdonar el daño que nos ha hecho, no es algo que pueda olvidar de la noche a la mañana", fueron las palabras que verbalizó Miriam sobre su padre Ginés, llamando la atención de la presentadora, que no tardó en expresar su opinión.

"Yo quiero que estés relajada porque esto no es como otros programas. Yo sé que has pasado por otros programas de esta cadena, pero este es un programa muy de emociones, muy familiar, de sentimientos. Aquí no tienes que estar encorsetada, no tienes que estar dando la talla, no tienes que fingir y tienes que ser tú, cariño", fueron las palabras que salieron de la boca de Cristina Tárrega, que insistió en la palabra familiar, recalcando que este tipo de broncas y gritos no se llevan en su programa, como si en otros espacios anteriores de la cadena, como, por ejemplo, de "Sálvame" o "Deluxe", siendo una clara indirecta muy directa de la maestra de ceremonias de "La vida sin filtros" a los antiguos inquilinos del plató de Telecinco.