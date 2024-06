Yaiza Martín explica el motivo de su ruptura con Ginés Corregüela

La ruptura entre Yaiza Martín y Ginés Corregüela, la pareja que protagonizó la edición de 'Supervivientes 2023', ha sido confirmada por la propia Yaiza en el programa 'Fiesta'. La noticia ha generado un gran revuelo, ya que ambos fueron el centro de atención durante su participación en el reality, donde Ginés, conocido como el ‘rey de los bocadillos’, se unió al programa desde el principio y Yaiza lo hizo más tarde como visitante, aceptando quedarse para participar.

La relación entre Ginés y Yaiza causó una ruptura en la familia de él, dado que Ginés estaba casado y tenía dos hijas. Su decisión de dejar a su esposa por Yaiza acaparó numerosos titulares, especialmente por las infidelidades y el carácter fuerte de la canaria. Durante su tiempo en los Cayos Cochinos, la pareja incluso protagonizó un simulacro de boda. Un año después de estos eventos, Miriam Corregüela, la hija de Ginés, anunció la ruptura de su padre con Yaiza a través de TikTok. Miriam expresó su alegría por la separación, afirmando: "Ahora vengo yo, casi un año después, y anuncio a toda España que los dos chicos que más se conocían el año pasado en ‘Supervivientes’ han dejado su relación".

Yazia llama al programa 'Fiesta' Mediaset

En respuesta a este anuncio, Yaiza Martín confirmó la ruptura y explicó que "fue ella quien tomó la decisión" de poner fin a la relación. En una llamada en directo a ‘Fiesta’, Yaiza expresó: "Tomé mi decisión y él lo alarga. No quiero ninguna garrapata más que me chupe la sangre. No quiero que me afecte ni a mí ni a los míos nunca más, no quiero que nadie haga un circo". Con la voz quebrada, Yaiza reveló que Ginés "debía dinero que ella le había prestado" y que, según ella, "el amor se acabó cuando se acabó el dinero".

Yaiza también acusó a Ginés de haberle "vaciado una de sus cuentas bancarias", afirmando que había descubierto que no había dinero en una cuenta y que se había retirado desde una sucursal en Úbeda. Durante su intervención en el programa, se produjo un tenso intercambio entre Yaiza y Miriam Corregüela. Miriam, más tranquila, aseguró que no había podido ver a su padre porque Yaiza siempre estaba presente. Ginés, por su parte, no ha hecho comentarios públicos sobre la ruptura en sus redes sociales. Su cuenta de Instagram, con más de 250.000 seguidores, sigue mostrando contenido relacionado con la gastronomía, sin mencionar su separación de Yaiza.