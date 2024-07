El mayordomo de Lady Di admite tener encuentros con ella: "Me dijo, lo siento"

"La vida sin filtros" no deja de sorprender en cada emisión y en cada programa se puede destacar a alguno de los invitados que a lo largo de la noche visitan el plató que conduce Cristina Tárrega. Este fin de semana no fue la excepción y la medalla de oro se la llevó Paul Burrell, que durante muchos años fue el mejor amigo y asistente personal de Lady Di, y en el programa no dudó en contar como era Diana de Galés.

Presente en su día a día

Burrell aseguró en primeras instancias que sigue en contacto con la princesa, a través de ruidos, sombras e incluso humo misterioso, unas apariciones de Lady Di que han sido corroboradas por expertos, según palabras del propio Paul Burrell. Una relación con Diana de Galés, que va más allá de lo físico; ya Burrell admite que todavía siente la presencia de Lady Di a su lado. "Creo que no vamos a ver a nadie como ella; era una mujer adelantada a su época. Lo único que quería hacer era dar una bocanada de aire fresco. 27 años es mucho tiempo y seguimos hablando de ella. Esa es su grandeza. Yo echo de menos a mi amiga, a la mujer que conocí a puerta cerrada, echo de menos su risa… Yo no quería cambiar de trabajo, tenía el mejor trabajo del mundo, pero me casé, teníamos bebés y seguíamos viviendo en palacio y no era un lugar ideal para vivir… La princesa le decía a mi mujer que nos merecíamos una vida mejor en un chalecito en el campo y que si yo dejaba a la reina y me iba con ella, me pondrían ese lugar", espetaba el ex asistente personal de la princesa británica.

Su matrimonio fallido con el rey Carlos III

Además, Burrell dió más detalles de su matrimonio fallido con el actual monarca británico, Carlos III, dando su punto de vista del fracaso de su compromiso. El problema es que Diana se enamoró del príncipe y él no se enamoró de ella. Él ya estaba enamorado de otra persona, nunca buscó una pareja, buscaba una madre… Ahora tiene lo que siempre deseó", señaló el invitado.