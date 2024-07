"La vida sin filtros" critica a una invitada por su falta de respeto a los españoles: "Nos ha llamado catetos"

Cristina Tárrega tuvo el pasado sábado como invitada a Carlotta Sabina, una joven valenciana que dejó atrás su vida como camarera en una pizzería en España para vivir en Dubái tras hacerse millonaria, automatizando canales de Youtube que le generan unos ingresos mensuales que oscilan entre los 20.000 y 25.000 euros, que junto a su escuela de negocios dice llegar a facturas millones al término del año. Unas polémicas palabras sobre nuestro país desencadenaron una pequeña trifulca con el equipo del programa de Telecinco "La vida sin filtros".

Cero impuesto en Dubái según la invitada

“Me di cuenta la última vez que fui a España que allí todo está mucho más atrasado”, fueron unas declaraciones de la propia Carlotta que fueron recogidas en el programa, en las que recalcaba que vivir en los Emiratos Árabes Unidos le ha cambiado la percepción de España. “Estás en España, te pones a pensar quiénes son tus vecinos y sólo tienes que mirar el parking de tu casa, los coches que hay aparcados. Te estás rodeando de personas que no ganan más de mil, mil quinientos euros al mes y esa es la primera razón por la que vine a vivir a Dubái”, comenta en uno de sus vídeos. “Sentía dentro de mí que yo quería salir de España porque eso me iba a hacer crecer mucho como persona”, pero también porque “aquí pagaba muchos impuestos, mientras que en Dubái pago 0”, espetaba en sus declaraciones.

“Nos llama catetos” comentó la propia Tárrega. “Creo que te pasas un poco con los españoles, en general”, apuntó Carmen Alcayde, evidenciando que las palabras de la invitada no fueron del gusto del programa. La valenciana se justificó, recalcando que su crítica "no va dirigida a la población española, sino al sistema educativo del país". El sacerdote Miguel Morillas comentó esto último respondiendo a la invitada que "cuando convertimos al dinero en nuestro dios, nos pasa lo que te ocurrió a ti: descubres que la vida no tiene sentido. El dinero atrae más dinero, pero el amor también atrae amor". La joven replicó que "el dinero amplifica la persona que ya eres, incluso cuando antes no tenías dinero". Añadió que "el dinero es muy importante, pero solo es una herramienta. La felicidad reside dentro de ti", concluyendo así su alegato.