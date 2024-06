Daniel Brühl confiesa su mayor mentira en 'El Hormiguero': "Le dije a mi profesor que mi familia tenía relación con Miró"

'El Hormiguero' ha dado inicio a la primera semana de junio con una emocionante visita del actor hispano-alemánDaniel Brühl, quien acudió al programa de Antena 3para hablar sobre su nuevo proyecto, una serie biográfica titulada “Becoming Karl Lagerfeld”. Este biopic, que se estrenará en Disney Plus+ el próximo viernes 7 de junio, explora la vida del célebre diseñador francés Karl Lagerfeld, ambientada en la vibrante década de los 70.

Al llegar al plató, Brühl se excusó diciendo: “Estoy regular, estoy un poco afónico”. Nacido en Barcelona, Pablo Motos aprovechó para preguntarle sobre la actualidad deportiva y la reciente victoria del Real Madrid en la Champions League. “No me he enterado”, bromeó Brühl, quien añadió: “No me gustan las tonterías, la hostilidad ni las faltas de respeto. Ha sido increíble ganar 15 veces la Liga de Campeones. Aun así, visca el Barça”, dejando claro su apoyo al equipo catalán.

Respecto a su nuevo papel, Brühl comentó que interpretar a Karl Lagerfeld ha sido un desafío fascinante. “Era una estrella del pop, pero muy solitario. Una vida siempre bajo los focos, pero con problemas amorosos”, reflexionó. Además, agregó: “Era un plato tan rico que no lo pude rechazar”. Para interpretar a Lagerfeld, Brühl tuvo que perfeccionar su francés y captar el rápido acento del diseñador. Sin embargo, admitió haber "exagerado su dominio del idioma" para conseguir el papel. “En la lectura de guion se enteraron de que era un impostor”, contó con humor.

Durante la entrevista, Pablo Motos le preguntó a Brühl si, al igual que su personaje, solía mentir. El actor confesó que en su juventud contaba muchas mentiras piadosas. “Le dije a mi profesor de arte que mi familia tenía una buena relación con Joan Miró”, recordó. “Finalmente, hubo un encuentro entre mi padre y el profesor, y mi padre me dijo: 'Por favor, hijo, qué vergüenza'”, afirmó mientras se reía con Pablo Motos.

Brühl también compartió una anécdota de su adolescencia en Alemania, cuando inventó una historia sobre una chica española que estaba supuestamente enamorada de él. “Esa chica no existía, y yo la había inventado. Compré incluso un disco y falsifiqué una dedicatoria con letra de chica: 'Te quiero mucho. Sandra'”, confesó.

El actor también reflexionó sobre la importancia de mentir para conseguir papeles en la industria del entretenimiento. “Hay que mentir, si no, no consigues los papeles”, afirmó. A pesar de sus mentiras, Brühl expresó su satisfacción con su trabajo, destacando que "disfruta enfrentándose a desafíosque nunca ha abordado antes".