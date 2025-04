Candela Peña revela tener problemas laborales: "Comemos gracias a 'Late Xou'"

Uno creería que con 3 premios Goya en su vitrina y grandes papeles en el mundo audiovisual español, Candela Peña gozaría de un mejor estatus dentro del panorama nacional pero la misma actriz barcelonesa ha admitido esta semana en sus redes sociales que en estos momentos se encuentra en una situación laboral delicada y que no goza de una gran influencia, como el gran público puede creer. De hecho, el late night de los martes en RTVE, 'Late Xou con Marc Giró', es el único sustento económico que dice tener ya que lleva un lustro sin rodar una película.

Desmintiendo a Vanity Fair

Candela Peña, recientemente incluida por Vanity Fair en su lista de las 30 personalidades más poderosas del cine y la televisión, ha aprovechado esta mención para hacer un llamado a la realidad de su carrera, que no es tan brillante como podría parecer a primera vista. A través de sus redes sociales, la actriz expresó su sorpresa por la distinción, pero también dejó claro que, en los últimos años, su trabajo ha sido limitado. Peña destacó que en los últimos cinco años no ha rodado ninguna película, y que en los dos años posteriores a su participación en 'El caso Asunta', solo ha trabajado en un capítulo de otra serie. A pesar de sus logros en la pantalla pequeña, con proyectos como 'Hierro', 'Maricón perdido' y 'El caso Asunta', la actriz lamenta la falta de oportunidades en el cine.

A pesar de la visibilidad que su inclusión en la lista de Vanity Fair puede brindar, Candela Peña no oculta la dureza de su situación profesional y económica. La actriz ha sido clara sobre el hecho de que su estabilidad económica depende, en gran medida, de su participación en 'Late Xou', el programa presentado por Marc Giró en La 1. En este espacio, Peña, junto a Yolanda Ramos, tiene una pequeña sección que la ha convertido en una fuente de ingresos para ella. En varias ocasiones, ha señalado que "en casa se come gracias a ocho minutos en el Late Xou cada dos o tres semanas", resaltando que, aunque no se queja, esta es la realidad que vive.