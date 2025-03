Carlos Maldonado, sobre 'Masterchef': "No te cambia la vida si tú no quieres"

Nos encontramos a muy pocos días del regreso a la parrilla de la televisión de uno de los talent show más destacados en España. Hablamos, nada más y nada menos, que de la nueva edición de 'Masterchef'. El certamen culinario alcanza ya la 13ª edición y se ha consolidado como uno de los proyectos más importantes de RTVE.

En menos de siete días, más concretamente el próximo lunes 31 de marzo, volverán a encenderse los fogones de la producción de Shie Iberia. Volverá a ser en prime time y contará, como no podía ser de otra manera con su jurado más ilustre y uno de los más conocidos de nuestra televisión: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Entrevista a Carlos Maldonado

Después de tantos años, han pasado un montón de concursantes. Algunos de ellos, han dejado un poso en la historia del programa y han logrado un porvenir profesional destacado. De entre todos ellos, podemos destacar al que ha sido considerado como el mejor por muchas personas: Carlos Maldonado. El cocinero talaverano tiene en su haber una estrella Michelin y un Sol Repsol gracias a su trabajo en el restaurante de su ciudad natal llamado 'Raíces'.

Ahora, aprovechando que quedan muy pocos días del inicio de un nuevo 'Masterchef', ha concedido una entrevista al medio 'Elle' para repasar su paso por el programa. "No te cambia la vida si tú no quieres. La gente te conoce, pero qué más da. No eres un profesional, eres una imagen televisiva y eso lo debes entender. Tú sales de allí sin tener ni idea de cocina", apunta.

Además, Carlos Maldonado explica: "Hay que entrar dentro de unos fogones, luchar día a día, pelearlo, disfrutarlo, limar asperezas y continuar formándote. Terminamos ‘MasterChef’ y nos fuimos a Donosti a pulir ese diamante, que no es diamante, es trabajo, sacrificio y equipo".

Proyectos solidarios

Igualmente, el cocinero talaverano también aprovechó la entrevista para hablar sobre otro de sus proyectos: 'Semillas'. "Es una escuela donde hacemos lo que 'MasterChef' hizo con nosotros. Le damos a la gente una formación, una educación profesional en torno a la gastronomía para poder coger el mando de la vida y cambiar de rumbo de chicos y chicas en riesgo de exclusión".

"Tiene un menú diario de quince euros por persona que es una excusa para que estos chicos dejen de mirar al suelo y empiecen a mirar a las nubes, a creer en sus sueños y en que se puede llegar, que suban la autoestima y miren a la cara al hablar a las personas", incide. Actualmente, también llevó este modelo a Guinea Ecuatorial y colabora directamente con un Campamento de Refugiados mediante el proyecto 'Cocina por el cambio'.

Por último, finalizó: "Lo que queremos es que haya pequeñas herramientas y que se pongan a disposición de todo el mundo. Depende de dónde vengas es muy diferente. No tenemos las mismas oportunidades por mucho que se diga que sí. Por eso, tenemos que implantar pequeñas herramientas en cada rincón del mundo para que todas las personas que quieran salir, que no se les regala nada, que tenga una educación real para que tengan una salida clara".