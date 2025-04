Carmen Alcayde, Anita y Montoya cuestionan la decisión contra ellos en 'Supervivientes 2025': "No tienen piedad"

Ayer 'Supervivientes 2025' ofreció la última hora de como se encuentran ambas playas en Honduras, especialmente centrados en Montoya, Anita y Carmen Alcayde, castigados por la dirección del reality de Mediaset tras saltarse deliberadamente las normas del concurso. También conocimos la reacción Ángela Ponce al verse por primera vez en el espejo desde que empezará su aventura en Cayo Cochinos y ha alucinado con su cambio físico tras un mes de concurso. Por último, Rosario Matew se ha reafirmado sobre su decisión de abandonar, encontrando el apoyo incondicional de su pareja.

Un trío alejado de todo

La tensión en los Cayos Cochinos se disparó después de que Anita Matamoros, Montoya y Carmen Alcayde se saltaran las normas del concurso, acción que les costó una sanción y avivó la polémica en redes y platós. Durante el programa ‘Última hora’ se emitieron imágenes inéditas de la conversación entre Anita y Montoya, en la que la joven se sinceraba sobre lo que realmente le molestó: no solo las palabras de Koldo tras el reto de Poseidón, sino también el reproche de Joshua, que la juzgó por comerse su ración de comida mientras Laura no lo hizo. “¡No puedo más con este grupo!”, exclamaba entre lágrimas. Montoya no dudó en apoyarla, restando valor a las críticas y lanzando dardos hacia Koldo, al que tildó de estar "muy subido". La llegada de Carmen sirvió para aportar algo de perspectiva: “Esto es un juego”, recordaba. Ambas intentaban consolar a Anita, quien, rota por la presión, confesaba que rompió las normas porque no podía más con la soledad. “No voy a dejar de comer por quedar bien”, sentenció.

Rosario Matew ha querido hablar alto y claro tras abandonar 'Supervivientes 2025', un mes después de comenzar una aventura que, según sus propias palabras, llevaba mucho tiempo soñando. En un comunicado compartido en sus redes, la influencer reconoció que su salida no se debió al amor ni a la influencia de su entorno, sino a una necesidad profunda de escucharse a sí misma. “Me fui en una situación delicada”, afirmó, explicando que necesitaba reconectar con su instinto. Aunque admitió sentir temor por las consecuencias, insistió en que no se arrepiente y que su decisión fue un acto de amor propio. “Me he sentido supervaliente”, confesaba, valorando todo lo que logró superar: desde lanzarse desde el helicóptero hasta dormir bajo la lluvia. Rosario agradeció el cariño recibido en su despedida y pidió comprensión a sus seguidoras: “No hay que temerle a los cambios”. Su pareja, Stiven Iniesta, también se pronunció, asegurando públicamente que quiere “todo” con ella, reforzando la idea de que, aunque su aventura en Honduras terminó, la personal apenas comienza.

Ángela Ponce se convirtió en la segunda expulsada definitiva de esta edición de 'Supervivientes', despidiéndose con emoción de una experiencia tan dura como transformadora. La modelo vivió uno de los momentos más impactantes al reencontrarse con su imagen frente al espejo tras semanas de privaciones: “¡Madre mía, estoy flipando!”, exclamó al notar su evidente pérdida de peso y los estragos de las picaduras. Sin embargo, entre la sorpresa y la nostalgia, hubo espacio para la alegría. Pudo disfrutar de una ducha caliente, algo que no valoraba tanto hasta entonces, y de su primera comida en condiciones: hamburguesas, huevos, lomo… “Estoy en un sueño”, dijo emocionada.

Aunque se mostró agradecida por el apoyo recibido, especialmente de su compañera Nieves, no ocultó que tuvo roces con Damián, con quien las diferencias marcaron parte de su convivencia. Pese a su salida, Ángela se va con la satisfacción de haber llegado lejos en un terreno hostil y con un cuerpo que, según sus propias palabras, no veía tan marcado desde su paso por Miss Universo. Una despedida agridulce pero empoderadora.