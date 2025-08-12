El reto extremo que le prohibieron realizar a Chris Hemsworth para su documental de Disney+

El próximo viernes Chris Hemsworth volverá con la segunda entrega de su documental 'Sin límites con Chris Hemsworth: una vida mejor', para el que ha tenido que recorrer seis países durante dos años haciendo frente a tres desafíos universales: el dolor, el miedo y el deterioro cognitivo.

Durante tres episodios, el actor australiano aprende a tocar la batería para actuar en la gira de Ed Sheeran ante 70.000 espectadores, se somete a lagos helados, gas pimienta y la electrocución en Corea del Sur y escala una presa de agua de más de 150 metros en Suiza.

Sin embargo, este último pudo cambiar antes del rodaje. El intérprete, conocido por interpretar a Thor en las películas de Marvel, propuso surfear una ola que superase los 10 metros, según ha contado en una entrevista concedida a 'The Hollywood Reporter'.

"Iba a intentar surfear una ola de 12 metros y entrenar con especialistas en olas grandes, pero no pudimos aprobarlo. La evaluación de riesgos, básicamente, era demasiado avanzada, así que terminé escalando un muro de presa de 200 metros", ha relatado.

El equipo se negó a llevar a cabo este desafío a pesar de que ambos conllevaban "un riesgo considerable", pero la pared alpina situada en los Alpes suizos sí que consiguió superar la evaluación de riesgos.

El actor también ha desvelado lo que le dijeron los ejecutivos en referencia a su proyecto con Marvel: "No, necesitamos que se vaya a grabar a Thor. No podemos dejar que se ahogue mientras grabamos un episodio de olas grandes".

Tras el éxito internacional de 'Sin límites con Chris Hemsworth', donde el actor exploró cómo vivir más tiempo, el intérprete regresa con una nueva misión. En la nueva serie, que se estrena el 15 de agosto en Disney+, descubrirá cómo todos podemos vivir mejor, empezando hoy mismo.