Carmen Lomana valora el estado de salud de Julián Muñoz: "Le queda un telediario"

El estado de salud de Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, ha generado gran preocupación entre sus familiares y allegados, además de captar la atención de los medios de comunicación. Muñoz, quien padece cáncer de pulmón, fue ingresado de urgencia el pasado domingo en el HC Marbella Internacional Hospital debido a un notable empeoramiento en su condición física. Desde entonces, su círculo más cercano ha estado pendiente de su evolución, destacando la presencia constante de su exesposa, Mayte Zaldívar, y de varios de sus nietos.

En medio de la preocupación por la salud del exalcalde, este jueves, 'Espejo Público', el programa de Antena 3 que presenta Susanna Griso, ha emitido imágenes de los familiares de Julián Muñozllegando al hospital para visitarlo. Sin embargo, el momento de mayor polémica no surgió de la noticia en sí, sino de un desafortunado comentario realizado por la empresaria y colaboradora televisiva Carmen Lomana. Mientras se disponían a mostrar las imágenes, un micrófono abierto captó a Lomana diciendo: "Yo creo que le queda un telediario", refiriéndose al crítico estado de salud de Muñoz.

El comentario, que implica que Julián Muñoz podría estar en sus últimos días, generó incomodidad entre los presentes en el programa, aunque los demás colaboradores optaron por no dar mayor relevancia a la afirmación de Lomana en ese momento. No obstante, el desafortunado comentario no ha pasado desapercibido para el público, quienes en redes sociales han manifestado su sorpresa y descontento ante lo que consideran una "falta de sensibilidad" en una situación tan delicada.

La situación de Julián Muñoz ha sido una constante en los medios debido a su historia personal y política, marcada por su tiempo como alcalde de Marbella y su posterior condena por corrupción. Su salud, deteriorada en los últimos años, ha sido motivo de varias hospitalizaciones, y en esta ocasión, el pronóstico parece ser especialmente preocupante. Su familia, especialmente sus hijos y nietos, ha permanecido a su lado durante estos difíciles momentos, al igual que su exesposa Mayte Zaldívar, quien se ha mostrado visiblemente afectada. Zaldívar, con quien Muñoz mantuvo una larga relación, ha sido su principal apoyo en este proceso, acompañándolo durante su lucha contra la enfermedad.