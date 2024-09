La última voluntad de Julián Muñoz que Mayte Zaldívar ha respetado cumplir

Julián Muñoz se encuentra de nuevo ingresado en el hospital, rodeado de los suyos y sintiendo que el cariño que un día creyó haber perdido. Cometió muchos errores en su vida, algunos le hicieron entrar en prisión y otros distanciarse de las personas que hoy le acompañan al lado de su cama. Las últimas informaciones señalan a la gravedad de su situación, aquejado de un “cáncer galopante” al que lleva mucho haciendo frente y que ha agotado sus fuerzas. Mayte Zaldívar ha dado el último parte de salud de su marido, como así hizo este martes su nieto, Fran Redondo, que se ha presentado ante los medios como portavoz improvisado de su abuelo. Aunque saltó a la fama por una imagen polémica en el que bromeaba sobre la herencia que recibiría del ex alcalde de Marbella, ahora muestra su lado más sensible en los platós. Acerca al público a las últimas horas de su abuelo, desvelando con ello muchos detalles íntimos.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar Gtres

Después de pasar por varios programas, Fran ha acudido a ‘Vamos a ver’ para informar de que su abuelo “está bastante regular, ha pasado una noche mala y va la cosa regular”. No tiene muy buenas noticias, como así coincide con su abuela Mayte, que no se separa ni un día de su lado, como así desea que sea su despedida el propio edil: “Mi abuelo no se quiere ir y se agarra a lo que pude, sigue luchando, se agarra a su familia, que estamos todos con él”. Le atormenta el pasado, las malas decisiones que tomó y los años que estuvo enfrentado a su familia por apostar por el amor de Isabel Pantoja.

Ahora sabe que se equivocó y, como asegura su nieto, no deja de lamentarlo a diario: “Él pide perdón todos los días, se siente culpable de muchas cosas e intentamos que esa culpa la saque lo antes posible”, desliza el joven, que habla en nombre de su familia al reconocer que “ya le hemos perdonado” y que, en su caso, “no me ha costado perdonarlo. Él siempre va a ser mi abuelo y siempre lo voy a querer. Yo sé quién es Julián Muñoz, lo quiero, lo adoro, estoy súper orgulloso de él y siempre voy a estar con él”, defiende su amor.

Aunque sea duro tener que aceptar la idea de que se acabará marchando y tener que despedirse, Fran se lo está tomando como una oportunidad. No solo él, también toda su familia, que aprovecha este tiempo para profundizar más si cabe en su relación, charlando durante horas y conociendo anécdotas de tiempos mejores y también sueños incumplidos. Ahí es cuando se planteó la idea de que Julián Muñoz y Mayte Zaldívar volviesen a casarse 17 años después de su polémico divorcio: “El último deseo de mi abuelo es que estuviéramos juntos, casarse con mi abuela para que sintiera que estábamos más unidos”. Su exmujer aceptó volver a colocarse el anillo y recuperar su estado en el Registro Civil. Su pareja, Fernando, está de acuerdo y de hecho le acompaña en muchas visitas para estar junto a Julián. El matrimonio trató de mantener de manera discreta su intercambio de alianzas, el escándalo fue mayúsculos, pero todos comprendieron que se trataba de la última voluntad del ex alcalde, una forma de resarcirse del daño que provocó en 2007, cuando la tonadillera tomó protagonismo en su vida, destruyendo la que había creado junto a su esposa.