Los problemas económicos de Jimmy Giménez Arnau le empujaron a pedir ayuda a Carmen Lomana

Jimmy Giménez Arnau ha dejado mucho dolor tras su muerte. Este martes se daba a conocer su inesperado fallecimiento a los 80 años de edad. Fue su mujer, Sandra Salgado, la encargada de confirmar la trágica noticia, sin desvelarse los motivos de su adiós. El revuelo inicial fue mayúsculo e incluso algunos de sus compañeros de profesión, que compartieron horas en los platós de televisión, terminaron llorando en directo al enterarse de su pérdida. Han sido muchísimos los que han compartido con el público algunas anécdotas junto al periodista, muchas cargadas de grandes dosis de polémica, pero siempre con el humor como leitmotiv. Sin embargo, hay dos personas que se han salido de la norma. Primero fue Lydia Lozano, desvelando el rencor que aún le tiene y por qué nunca le perdonará lo que le hizo a su marido. Pero también está Carmen Lomana, que ha querido ser realista y confesar también aquellos momentos vividos con él que no le fueron tan agradables, además de señalar sus presuntos problemas económicos.

Carmen Lomana Redes sociales

“Jimmy ha sido muy cruel en algunos momentos de su vida. Yo le tenía simpatía porque por otro lado adoraba su sentido del humor”, comenzaba a ofrecer su opinión Carmen Lomana en su colaboración con ‘Espejo Público’. Al principio no se llevaban bien, pero después aprendieron a quererse: “Cuando salí por primera vez en televisión, en Telecinco, Jimmy me odiaba y decía barbaridades. Pero yo pensaba que estaba loco y no le hacía mucho caso. Luego tuvimos una relación buena, de simpatía y cariño”. Una amistad que ha perdurado a lo largo de los años y en la que había confianza suficiente incluso para hablar de los problemas más personales. Por ejemplo, así lo hizo el periodista cuando encontró escollos y buscó en ella la posibilidad de salir del paso: “Me llamó hace poco. Creo que, porque estaba un poco mal económicamente y quería vender algunas alfombras, por si me interesaban a mí o conocía a alguien donde pudiera venderlas”.

No se conocen con exactitud cuáles eran esos supuestos problemas económicos que atravesaría Jimmy Giménez Arnau. Ha sido discreto en la última etapa de su vida y no ha querido llamar demasiado la atención, manteniéndose desligado de los medios. Pero no de los buenos amigos que hizo. Así, María Patiño y Kiko Hernández también hablaron estos días de la situación económica del periodista: “Ha ganado mucho dinero”, dice la presentadora, matizada por el colaborador: “Ha ganado mucho dinero, pero no era un gran ahorrador, si tenía que gastar, gastaba”.

Bertín Osborne y Jimmy Giménez-Arnau Telecinco

Jimmy Giménez Arnau amasó fortuna con su libro autobiográfico sobre lo vivido en el seno de los Franco, al igual que en su labor profesional en los platós y las redacciones. No obstante, se desconoce aún su patrimonio real y cómo será repartida la herencia, entendiendo que gran parte irá a su viuda, además del tercio de legítima que irá a parar en Leticia, la hija con la que Jimmy no se hablaba desde que ella cumplió los 12 años, teniendo ahora los 45.