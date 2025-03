Chenoa regresa a TVE con 'The Floor'

RTVE ha realizado esta mañana una presentación ante los medios de comunicación del nuevo concurso que va a emitir próximamente en la franja del prime time de La 1: 'The Floor'. "Combina rapidez, estrategia y emoción en un formato internacional que ya ha triunfado en 15 países", explica la cadena en un comunicado. Además, para generar más intriga han publicado un vídeo promocional en el que destacamos estas frases: "'The Floor' no es un juego de niños… ¿Quién será el último concursante que se mantendrá en pie, conquistará el tablero, y se llevará el gran premio?".

Una de las grandes apuestas de este nuevo proyecto del ente público es el regreso a TVE de Chenoa. La cantante vuelve a formar parte de una producción de la cadena tras su gran éxito en el programa 'Operación Triunfo' a primeros de siglo. "Cuenta con una sólida trayectoria en televisión y en el campo musical y es la encargada de liderar este concurso", apuntan.

Declaraciones de los protagonistas

Por ello, durante el encuentro con los medios de comunicación, Chenoa ha querido valorar este nuevo reto laboral: "Estoy expectante y con muchas ganas de estar en casa de los espectadores para que jueguen. 'The Floor' te empuja a jugar desde casa. Me implico mucho con los concursantes y tenemos una gran diversidad de perfiles".

Por otro lado, Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de TVE, señaló: "Chenoa aporta frescura, seriedad y emoción. Arropa a los concursantes y creo que va a gustar muchísimo. Tenemos 100 concursantes con perfiles muy interesantes". En la misma línea, María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE incidió: "Chenoa vuelve a casa en un concurso con 100 concursantes, 100 categorías, 100.000 euros en juego y muchas cosas que van a sorprender".

Presentación del concurso 'The Floor' RTVE

Por su parte, David Gallart, productor ejecutivo del concurso, destacó: "Se trata de un formato de éxito que llega ya con madurez a RTVE. Hay giros inesperados y eso es lo que atrapa. Se genera una tensión y dinámica que hace que el programa sea imprevisible". Mientras que Antonio Puerta, director de 'The Floor', detalló: "Lo diferente es que los concursantes cuando retan se enfrentan a categorías que no controlan. Es un juego en constante evolución y las estrategias se les desmoronan continuamente".

¿En qué consiste 'The Floor'?

Según explica en el comunicado RTVE, "en este concurso participan 100 personas que compiten por dominar un gigantesco tablero. Tendrán que enfrentarse en duelos cara a cara de 45 segundos si quieren expandir su territorio. Para ello, no solo tendrán que dominar su categoría, sino que deberán mostrar sus conocimientos sobre la categoría retada".

Además, señalan: "Repartidos de forma paritaria entre hombres y mujeres, los concursantes de 'The Floor' representan una muestra de la sociedad española: diversa y multicultural. Proceden de 27 provincias, desde Sevilla y Cantabria hasta Madrid, Barcelona o Santa Cruz de Tenerife, y aportan una riqueza de experiencias y trayectorias únicas. Sus ocupaciones son tan variadas como sorprendentes: diseñadora de moda, bróker, ebanista, taxista, hidrogeóloga, peluquero, tatuadora, ilusionista o criminóloga, entre muchas otras. Todos comparten un mismo objetivo: disfrutar, competir y, por supuesto, luchar por los 100.000 euros, más allá de sus diferencias culturales, hobbies o conocimientos que les hacen decantarse por defender una categoría u otra".

Igualmente, detallan: "Con cada casilla conquistada, el dominio se concentra en menos personas, los duelos se vuelven más emocionantes y las eliminaciones más tensas. Al final de cada entrega, los concursantes optan a un premio. Quien obtenga más casillas en cada uno de los cuatro primeros programas se llevará 5.000 euros; y en los tres siguientes 10.000 euros. Mientras, la persona ganadora del concurso, quien logre hacerse con todo el tablero después de ocho semanas, se llevará un espectacular premio de 100.000 euros".