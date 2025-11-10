Chicote pone rumbo a Cantabria en ‘Batalla de restaurantes’ para elegir el mejor cocido montañés

Alberto Chicote vuelve a ponerse al frente de 'Batalla de restaurantes', el exitoso formato de laSexta, que esta semana viaja a Cantabria en busca del mejor cocido montañés. En esta nueva entrega, que se emitirá mañana en prime time (22:45 horas), cuatro restaurantes competirán por 10.000 euros y el prestigioso título de mejor restaurante de la región.

La ruta cántabra llevará a Chicote y a los concursantes por distintos rincones de la comunidad. Los locales elegidos son La Portada Asador, en Cabezón de la Sal, dirigido por Javier Sarasua y especializado en carnes asadas; El Mesón San Cipriano, en Mazcuerras, un negocio familiar gestionado por Emilio Carral; Cuchara Canalla, en Santander, liderado por Shamira San Miguel, que aporta un toque moderno y desenfadado; y La Nueva Santuca, en Santillana del Mar, donde Rubén Álvarez y su mujer reinterpretan la cocina tradicional.

Durante el programa, los propios participantes se evaluarán entre sí, otorgando puntuaciones de 0 a 10 en distintas categorías como espacio, cocina, comida, servicio y precio. Además, todos prepararán un plato común representativo de la gastronomía local, lo que permitirá comparar su técnica y el sabor de sus propuestas.

Como es habitual, Alberto Chicote también emitirá su voto final, que podrá alterar por completo la clasificación, convirtiéndose en el factor decisivo de la competición. Pero esta temporada, el chef cuenta con un nuevo recurso: el tenedor rojo y amarillo. Este elemento le permite restar puntos a los concursantes si no cumplen las normas del programa. "El amarillo quita un punto y el rojo, dos", explica Chicote durante la grabación. Una herramienta que promete momentos tensos y un toque extra de emoción en cada entrega.

La tercera temporada de 'Batalla de restaurantes', producida por Atresmedia en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), continuará su recorrido por toda España en busca de los platos más emblemáticos del país. Tras el cocido montañés de Cantabria, el programa viajará para encontrar el mejor tostón de Salamanca, la mejor merluza de Donosti, la mejor empanada de Pontevedra o la mejor paella de Valencia, entre otras paradas.