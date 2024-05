Controversia con el nuevo programa de Max, “Naked Atrraction”, por su calificación por edades

Max llegó a España el pasado 21 de mayo y ya ha protagonizado su primera polémica por uno de sus nuevos contenidos. “Naked Attraction”, un programa de citas donde la gracia reside en que los pretendientes están desnudos, ha despertado sensaciones encontradas entre el público, siendo muy llamativo la diferencia significativa entre MovistarPlus+ y Max por la calificación por edades del programa presentado por Marta Flich.

¿Genitales sin pixelar para mayores de 12 años?

Según el catálogo español, el programa está clasificado para mayores de 12 años, lo que, según Max, lo hace "adecuado para la mayoría de adolescentes" nacidos a partir de 2012. Esta clasificación ha llamado la atención debido a los contenidos explícitos que presenta, incluyendo planos de genitales sin pixelar.

Por otro lado, Movistar Plus+ ha otorgado una clasificación más restrictiva para este programa, calificándolo para mayores de 16 años. Esta diferencia en las clasificaciones ha suscitado polémica y preocupación entre los padres y sectores conservadores, que han pedido de inmediato el cese del programa, como es el caso del Instituto de Política Social.

La presentadora anticipó la polémica

Durante la conferencia de prensa para la presentación del espacio, Marta Flich, la presentadora del programa, anticipó posibles controversias y defendió los aspectos positivos del show. "No tengo ninguna duda de que el programa higieniza todos los tabúes y prejuicios, hará que se hable y se normalice para darle naturalidad. Es bueno que el cuerpo no sea un agravio, sino sano, conciliador y normal", afirmó Flich. Calificó el programa como "un proyecto precioso, sano a más no poder, positivo, sin prejuicios".

Flich destacó la diversidad y el impacto emocional del programa, mencionando historias conmovedoras como la de "una mujer que sufrió un cáncer de mama que decide ir y decir 'esta soy yo'". Según Flich, “Naked Attraction” muestra que "todos los cuerpos son bonitos, y que los gustos son infinitos y pretende ser liberador al demostrar la belleza de la diversidad física y sexual”, aclaró la presentadora.