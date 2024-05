Max: nuevas tarifas y el doble de contenido que su precursora HBO Max

El nuevo servicio de streaming de Warner Bros. Discovery, conocido como Max, ha sido lanzado oficialmente en España y otros 19 países de Europa y los países nórdicos. Este lanzamiento promete una oferta de contenido significativamente ampliada, duplicando la cantidad disponible anteriormente en HBO Max.

Max promete a sus abonados una experiencia de usuario renovada y una mayor diversidad de géneros de entretenimiento. Desde el primer día, los suscriptores podrán disfrutar de una amplia gama de contenidos que incluye grandes estrenos como "La casa del dragón" en su segunda temporada, que llegará a España el 17 de junio, y "Dune", disponible desde el día del lanzamiento. Además, el catálogo incluye éxitos cinematográficos como "Barbie", "Wonka", "Joker", "Ha nacido una estrella" y la franquicia de "Harry Potter".

En cuanto a series, Max ofrece títulos premium como "The Last of Us", "The White Lotus", "Euphoria", "True Detective: Noche Polar" y "El Simpatizante". Además, el servicio cuenta con la serie de animación "Gremlins: El secreto de los Mogwai", y contenido local como la serie documental "La mano en el fuego" y el programa "Naked Attraction". También se incluyen títulos europeos como el documental "Con todos ustedes, Benjamin Ingrosso" y "MILF of Norway".

Max no solo se enfoca en el entretenimiento tradicional, sino que también ofrece cobertura deportiva de alta calidad. Actualmente, los abonados pueden seguir la fase de clasificación de Roland-Garros 2024. Además, el servicio será el único lugar en Europa para ver todos los eventos en vivo de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, incluidos en todos los planes de suscripción, asegurando que los aficionados no se pierdan ni un momento del mayor evento deportivo del mundo.

Max introduce tres planes de suscripción básicos y un complemento de deportes:

Plan básico con anuncios: Aunque su precio aún no se ha revelado, este plan permite ver contenido con publicidad y en dos dispositivos simultáneamente. Este plan estará disponible inicialmente en Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Rumanía, Polonia, Francia y Bélgica, y se expandirá posteriormente.

Plan estándar: Por 9,99 euros al mes o 99,90 euros al año, los usuarios pueden disfrutar de contenido sin publicidad, con la posibilidad de realizar hasta 30 descargas para ver sin conexión.

Plan premium: A un costo de 13,99 euros al mes o 139 euros al año, ofrece la experiencia de visualización definitiva con hasta 100 descargas, resolución 4K y sonido Dolby Atmos (según disponibilidad).

Todos los planes incluyen resolución Full HD.

El lanzamiento en España es parte de una expansión más amplia de Max, que ya está disponible en EE.UU., Latinoamérica y el Caribe. El próximo 11 de junio, Max se lanzará en Francia, Polonia, Países Bajos y Bélgica, y para finales de junio, estará presente en 25 países de Europa y en 65 países y territorios a nivel mundial. Max también llegará a países clave del Sudeste Asiático a finales de este año.

JB Perrette, CEO y Presidente de Global Streaming & Games en Warner Bros. Discovery, destacó la importancia de este lanzamiento como un "hito en la globalización" de Max. Subrayó la rica historia de contenido de la empresa y la confianza que los usuarios pueden depositar en la plataforma para encontrar los mejores contenidos, sin importar su estado de ánimo u ocasión. Por su parte, Gerhard Zeiler, Presidente Internacional en Warner Bros. Discovery, enfatizó que Max ofrece "la mejor experiencia de visualización en Europa", con una aplicación mejorada que facilita la personalización y el acceso rápido a los programas favoritos de los usuarios.