Controvertido desenlace entre Mikel y Reme en 'First Dates': "Búscate un esclavo por ahí, conmigo no cuentes"

Lo que el rock and roll unió en un principio, las exigencias en la cama torcieron lo que parecía otro éxito asegurado de la Celestina de la televisión, Carlos Sobera. Controvertido desenlace entre Mikel y Reme en 'First Dates', debido a los gustos sexuales de ella, que no fueron del gusto de nuestro protagonista, que fue totalmente directo y le comentó a la cara que "se buscase otro esclavo y que no contase con él". El magacín de citas de Cuatrovivió toda una montaña rusa de emociones, que terminó en una bajada sin éxtasis entre ambos comensales, que quedaron como amigos al no encontrar otro nexo en común más allá de su pasión por el heavy metal.

Así fue la cita entre Reme y Mikel en 'First Dates'

La velada arrancó bajo el clásico comentario introductorio de Carlos Sobera, que puso el foco más en la actitud que en el físico antes de dar paso a Mikel, quien entró dejando claro desde el primer segundo que el heavy metal era su forma de vida: desde su devoción temprana por Black Sabbath y Ozzy Osbourne hasta su inseparable vaso para la cerveza, pasando por su filosofía sentimental libre de ataduras, con muchas relaciones breves y poca paciencia para los conflictos. Cuando apareció Reme, guisandera asturiana, la conexión musical fue inmediata, el saludo fue puro rock y el detalle de la pulsera de calaveras le ganó una primera sonrisa, alejando sus temores iniciales de encontrarse con alguien cerrado de mente.

Sin embargo, conforme avanzó la cena, las diferencias se fueron haciendo cada vez más evidentes: Mikel, pese a admitir que ella le caía bien, no se sintió atraído físicamente y chocó de frente con el carácter dominante de Reme, que defendía no dejarse someter por nadie; tampoco encajaron en su visión de la fidelidad ni en su manera de entender la vida, con él presumiendo de admiradoras y ella viéndolo anclado en una versión eterna del "sexo, drogas y rock and roll". A esto se sumaron discrepancias ideológicas que terminaron de enfriar el ambiente, hasta que el rockero fue claro al cerrar la noche sin rodeos y sin segunda oportunidad, una decisión que Reme también compartió, confirmando que, por muy potente que fuera la banda sonora, la historia no tenía bis.