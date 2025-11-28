Caso Koldo
Iker Jiménez saca pecho tras la entrada en prisión de Koldo y Ábalos: "A la verdad no se la puede jubilar por decreto"
Noche intensa en 'Horizonte', el magacín nocturno de actualidad política liderado por Iker Jiménez, por la entrada en prisión provisional de Koldo García y José Luis Ábalos
Noche histórica en nuestro país. Desde la Transición de 1978, José Luis Ábalos se convirtió anoche en el primer diputado en activo en ingresar en prisión. Lo hizo junto a su exasesor en el Ministerio de Trasportes (antiguo Fomento), Koldo García. Este nuevo giro de guion en el conocido "Caso Koldo"pone en aprietos al líder del ejecutivo, Pedro Sánchez, y permitió que Iker Jiménez sacará pecho en su programa. El maestro de ceremonias de Mediasetvivió una noche intensa en 'Horizonte', el magacín nocturno de actualidad política de la noche de los jueves en Cuatro, por la entrada en prisión provisional de Koldo García y José Luis Ábalos, quien fuera número dos del Partido Socialista Obrero Español.
Tras la entrada en prisión provisional de José Luis Ábalos y Koldo García, Iker Jiménez abrió 'Horizonte' reivindicando con contundencia el papel del periodismo frente al poder, asegurando que esta historia no la escribió ningún despacho oficial sino la gente en la calle, los reporteros libres que han seguido el rastro durante años pese a presiones, llamadas, intentos de desvío y el sambenito de los "bulos" y la "máquina del fango", denunciando además que se quiso castigar no solo a personas sino también a medios, empresas y anunciantes, y reconociendo entre asombro y orgullo todo lo que han tenido que soportar quienes no optaron por el camino cómodo de plegarse y "cerrar el paraguas", para concluir, fiel a su estilo, que al final la verdad siempre termina abriéndose paso, que iban por el camino correcto y que nadie podrá señalar a su programa por haber marcado vetos o atajos: "Aquí no se le dice a nadie por dónde sí o por dónde no", inició así, bastante contundente un programa histórico Iker Jiménez en 'Horizonte'.
