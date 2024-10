Cristina Pedroche sorprende en ‘Zapeando’ con un llamativo cambio de look

Cristina Pedroche, una de las figuras más destacadas deAtresmedia, ha vuelto a ser el centro de atención en el programa 'Zapeando' de laSexta, donde colabora habitualmente. La presentadora, conocida por su audacia a la hora de innovar con su imagen y romper moldes, ha sorprendido a los espectadores con un cambio radical en sus cejas, uno de sus rasgos más característicos. Pedroche, que no duda en experimentar con su estilo sin importarle las críticas, ha decidido aclarar sus cejas, presentando un look completamente diferente en la emisión del día anterior.

Horas antes de aparecer en el programa, Pedroche ya había anticipado este cambio en sus redes sociales. "Como no os gustan mis cejas, hoy me las están aclarando", escribió en Instagram, refiriéndose a los comentarios que ha recibido sobre sus cejas pobladas y oscuras, que han sido objeto de debate en diversas ocasiones. Con humor, la presentadora añadió: "No sé si dejarlas así o pintarlas de algún color". Así, Pedroche mantuvo la expectación entre sus seguidores y, al llegar al plató de 'Zapeando', confirmó que había aclarado sus cejas casi hasta el blanco.

Durante el programa, fue la estilista y colaboradora Natalia Ferviú, conocida por su participación en 'Cámbiame', quien ha aprobado la decisión de Pedroche. "Me he atrevido a ponerme las cejas así porque ella me ha dado su beneplácito. Me ha dicho que le gustaban", ha comentado la presentadora, mostrando su nuevo look. Ferviú no ha dudado en animarla: "Absolutamente, hay que jugar". Con este gesto, Pedroche ha vuelto a revolucionar el programa, demostrando una vez más su capacidad para sorprender y desafiar las normas estéticas.

Este no es el primer cambio radical que realiza Pedroche en su imagen. A lo largo de los años, la presentadora ha modificado su estilo en numerosas ocasiones, tanto en sus peinados como en sus looks para las Campanadas de fin de año, donde suele generar gran expectación por sus arriesgados vestidos. Sin embargo, las cejas de Pedroche siempre han sido un sello distintivo, desde su forma natural y poblada hasta la versión más reciente, cuando decidió dejarlas más "asalvajadas" o laminadas, tendencias que también marcaron sus apariciones públicas.

Por otra parte, el cambio de cejas ha generado numerosos comentarios en redes sociales, donde la figura de Pedroche suele polarizar opiniones. Algunos aplauden su valentía y su capacidad para romper con las normas establecidas, mientras otros critican sus decisiones estéticas. No obstante, como es habitual en ella, Pedroche parece disfrutar de la controversia, defendiendo su derecho a cambiar y experimentar sin complejos.