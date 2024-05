Marta Torné explica su salida de 'Cámbiame': "No estaba cómoda"

Entre 2015 y 2018, Telecincoemitió 'Cámbiame', un programa en el que un equipo de estilistas transformaba la imagen de personas seleccionadas. Marta Torné fue la presentadora durante una parte significativa del programa, y recientemente se ha sincerado sobre los motivos de su salida en una entrevista en el podcast 'Querido hater', conducido por Malbert.

En la entrevista, la actriz reveló que la evolución del programa afectó su decisión de marcharse. "Es verdad que 'Cámbiame' al principio se basaba más en la estética y luego ya íbamos más con las historias. O sea, era un poco miseria humana", confesó Torné. Esta transformación del contenido hacia historias más personales y dramáticas generó "incomodidad" en la presentadora.

Malbert mencionó el abrupto cambio de presentadora, cuando Carlota Corredera sustituyó a Torné sin previo aviso. "De repente, hubo una sustitución con Carlota Corredera que, de un día para otro, tú desapareciste del programa, apareció Carlota Corredera a presentar sin ningún tipo de explicación y sí es cierto que a los espectadores nos sorprendió mucho ese cambio, que no tuvo ninguna justificación", expuso el presentador del podcast. Torné explicó que la productora, La Fábrica de la Tele, le dio la opción de despedirse en pantalla, pero ella optó por no hacerlo para evitar un momento emocionalmente difícil. "La productora me preguntó '¿quieres despedirte o no?', y yo les dije que no porque yo sabía que, si me iba a despedir, iba a ser lágrimas", admitió Torné.

A pesar de la sorpresa y molestia inicial, Torné aceptó otra oferta profesional que le gustaba más desde el punto de vista interpretativo. "Me molestó, pero hacía tiempo que tampoco me sentía cómoda haciendo este programa. Había muchas entrevistas que eran un poco... Por ejemplo, en el guion ponía '¿tu hijo sabes que se ha quitado la vida por tu culpa, que se ha intentado suicidar por tu culpa?'. Yo estaba allí de pie, al lado del señor, aquel señor con las manos de trabajar en el campo, que está desubicadísimo allí. Yo me acuerdo que decía 'no voy a hacer la pregunta así'", rememoró Torné. La insistencia de la producción en seguir el guion tal como estaba escrito aumentó su incomodidad. "Me decían 'haz la pregunta como está en el guion'. Por eso yo creo que el perfil de Carlota era mejor, porque Carlota sabe manejarse mejor en ese estilo", añadió.

Sobre su relación con Carlota Corredera, la presentadora desmintió cualquier malentendido o conflicto. "¿Desmientes que haya mal rollo con Carlota?", preguntó Malbert. "Cero. Si yo lo primero que hice fue llamar a Carlota", respondió Torné. Sin embargo, cuando se le mencionó que Carlota la seguía en Instagram pero ella no correspondía, Torné aclaró: "Porque no me interesa mucho el contenido que a lo mejor puede ofrecerme".