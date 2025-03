Crys Dyaz & Co, el negocio que comparte Ana Peleteiro con este jugador del Real Madrid

Ana Peleteiro estuvo ayer en 'El Hormiguero' siendo la primera invitada del programa de las hormigas más famosas de las televisión tras coronarse en los últimos Europeos en pista cubierta de Atletismo con la medalla de oro en la modalidad de triple salto. Tras tocar el cielo en la ciudad neerlandesa de Apeldoorn, la atleta gallega sueña repetir primer puesto en el Mundial, mientras que su compatriota gallego Lucas Vázquez, buscará este miércoles el pase a los cuartos de final de la Champions League en busca de su sexta "orejona". Además de ser gallegos, la atleta y el jugador del Real Madrid le unen los negocios, concretamente un gimnasio situado en la ciudad de La Coruña.

Así es el negocio que comparte Ana Peleteiro y Lucas Vázquez

Lucas Vázquez y Ana Peleteiro decidieron emprender en el ámbito del entrenamiento y el bienestar al unirse con la reconocida preparadora Crys Díaz para abrir un centro de actividad física en La Coruña. Este espacio busca ofrecer un enfoque integral de la salud, combinando ejercicio, nutrición, fisioterapia y apoyo psicológico. La iniciativa nace de la experiencia personal de los deportistas con el método de Díaz, el cual ayudó a Peleteiro a recuperarse rápidamente tras su embarazo y ha sido clave en la preparación de la esposa de Vázquez durante sus embarazos. Para ellos, este negocio representa una oportunidad de crecimiento personal y profesional, además de un compromiso con la promoción de la salud en su ciudad natal.

El centro de entrenamiento, que abrió el 9 de septiembre, ofrecerá clases individuales adaptadas a diversas necesidades, desde el rendimiento deportivo hasta la rehabilitación de lesiones, patologías específicas y pérdida de peso. Cuenta con un horario amplio, de 7:00 a 21:30 horas, para facilitar el acceso a los usuarios. Además, traerá en exclusiva a España la máquina V12, procedente de Brasil, diseñada para hacer los entrenamientos más dinámicos y efectivos. Con este proyecto, los tres gallegos buscan fomentar el deporte y el bienestar en La Coruña, ofreciendo un servicio innovador y de alta calidad.

El gimnasio de Lucas Vázquez, Ana Peleteiro y Crys Díaz ofrece una variedad de tarifas adaptadas a diferentes necesidades y modalidades de entrenamiento. Las sesiones individuales en el centro tienen un costo de 50 €, mientras que en pareja ascienden a 70 €. También hay bonos de 10 sesiones, con precios de 450 € para entrenamientos individuales y 650 € en pareja. Para quienes prefieran entrenar a domicilio, la sesión individual cuesta 65 € y la de pareja, 85 €, con bonos de 600 € y 800 €, respectivamente. En modalidad streaming, las sesiones individuales de 45 minutos cuestan 40 €, y las de 60 minutos, 45 €, mientras que en pareja los precios son de 60 € y 65 €. Además, el centro ofrece servicios de fisioterapia y programas especializados como SaludFem, SaludBaby y asesoramiento en sueño y reproducción, con tarifas que varían según la modalidad y duración de cada sesión, según la información proporcionada en su página web.

El dinero en la mano quema, según la atleta

Ana Peleteiro desveló anoche en 'El Hormiguero' más detalles sobre este negocio que tiene con el futbolista del Real Madrid admitiendo que "el dinero en las manos me quema y me gusta invertir en cosas que el día de mañana pueda no trabajar mucho o tener un jefe". Además, este no es el único negocio que tendrá en pie la reciente campeona de Europa, abrirá próximamente una cafetería.