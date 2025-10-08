La declaración más surrealista de Dani Guiza sobre su posible fichaje por el Barça

Dani Güiza ha revelado que en 2008 estuvo muy cerca de fichar por el FC Barcelona, tras su destacada temporada con el Mallorca, en la que se consagró como máximo goleador de La Liga. Según sus palabras, Pep Guardiola quería contar con él en su primer año como entrenador del equipo azulgrana. Sin embargo, el fichaje nunca se concretó debido a la oposición de ciertos jugadores del vestuario.

El delantero explicó que había futbolistas importantes dentro del club que no veían con buenos ojos su llegada, principalmente por su exposición en los medios de prensa del corazón, algo que generaba incomodidad en el entorno del vestuario culé. A pesar de que Guardiola y su equipo estaban convencidos de su fichaje, esas tensiones internas acabaron por frenar la operación.

Güiza también habló con sinceridad sobre algunas decisiones que marcaron su carrera. Una de las que más lamenta fue rechazar una oferta del Real Betis, ya que en ese momento priorizó la oferta económica de otro club. Hoy, reconoce que, de poder volver atrás, habría firmado con el Betis sin pensarlo.

Además, confesó que siempre soñó con jugar en el Real Madrid, club del que es seguidor desde pequeño. Aunque nunca tuvo una propuesta formal del conjunto blanco, asegura que un traspaso allí “le habría cambiado la vida”.

Uno de los logros más grandes de su carrera fue su inclusión en la Selección Española, especialmente en el periodo que culminó con la Eurocopa 2008, que España ganó de manera histórica. Aunque no fue titular indiscutido, Güiza jugó un papel importante en la fase de clasificación, y fue incluido en el torneo que España ganó bajo el mando de Luis Aragonés.

A pesar de ser parte del equipo campeón, su presencia en la selección fue efímera, y tras ese torneo, no logró consolidarse en el once titular, lo que marcó su salida de la esfera internacional.