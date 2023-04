Dani Rovira y Eva Soriano, fichajes estrella de "El castillo de Takeshi" ("Humor Amarillo")

Sorpresa en la presentación de los contenidos de Amazon Prime Video España. Entre todas las novedades presentadas, y a parte de la vuelta de "Operación Triunfo", ha sido desvelar los secretos de la vuelta de otro gran mito de la televisión: "Humor amarillo" ("El castillo de Takeshi"). A parte de Jorge Ponce, productor ejecutivo y voz del programa, el rebbot contará con los chistes y las voces de Dani Rovira y Eva Soriano.

El nuevo reboot de ocho episodios volverá a las pantallas el 10 de julio junto a las famosas ‘zamburguesas’ y el mítico grito de guerra ‘¡Al turrón!’, acompañados de más pruebas emocionantes y nuevos lemas. Jorge Ponce y Javier Valera serán los productores ejecutivos, y además Ponce prestará su voz a varios personajes. Encofrados Encofrasa ("La Resistencia") produce en España el reboot de ocho episodios. Además, el dúo musical Venga Monjas, será el encargado del tema principal y crearán una canción en exclusiva para cada uno de los episodios del concurso en España.

Dani Rovira y Eva Soriano se unirán a Jorge Ponce en el doblaje y comentario humorístico de este icónico programa que contará también con otras conocidas personalidades españolas, que pondrán su voz y toque personal al concurso japonés. Además, el emblemático dúo formado por Fernando Costilla y Paco Bravo, que participaron en el programa en su reedición de los años 2000, volverá a la cabina de grabación para participar como reparto secundario de esta nueva entrega.

“Es un formato que tiene mucho de nostalgia, y hemos intentado que eso esté presente teniendo guiños”, explicó Ponce, presente en la presentación. Eva Soriano, por su parte ha querido poner el toque humorístico: “No te sientes culpable porque cuando ves las hostias, luego ves que están bien. Si lo mostramos es que sobrevivió. Siento que he nacido para esto, para hacer tantísimas voces. Vértigo ninguno”. Dani Rovira, que no pudo estar presente mandó un vídeo declarándose fan del formato y contento con su fichaje.

La serie original japonesa de los años 80 mostraba cómo 100 concursantes intentaban derribar el impenetrable Castillo de Takeshi enfrentándose a numerosas pruebas al aire libre. El público acompañaba a los concursantes mientras se enfrentaban a pruebas desafiantes que requerían un gran esfuerzo físico. Cruzar un estanque hecho de trampolines, recorrer un laberinto lleno de enemigos o sobrevivir a un puente colgante mientras eran atacados por pelotas era necesario para lograr entrar al inconquistable Castillo de Takeshi, con un premio final de un millón de yenes.

"El Castillo de Takeshi" se emitió en España entre los años 1990 y 1995, convirtiéndose en un fenómeno con millones de espectadores semanales, sobre todo niños y jóvenes. El doblaje estuvo a cargo de los humoristas Juan Herrera y Miguel Ángel Coll, aportando el toque local al programa.