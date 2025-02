Joaquín y Susana Saborido rompen su silencio tras el escándalo con Claudia Bavel

El supuesto intercambio de mensajes entre Joaquín Sánchez y Claudia Bavel, modelo de contenido para adultos, ha puesto al matrimonio del ex futbolista con Susana Saborido en el punto de mira. La pareja ha querido romper su silencio y acabar con los rumores sobre su relación con un contundente mensaje en las redes sociales. "Siempre juntos mi amor", le dedica ella al bético. A lo que éste responde: "Siempre".

Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar. "Y que ladren mientras vosotros cabalgáis", ha comentado Ares Teixidó o "Mi familia favorita", les ha dedicado Marisa Jara. También Elsa Anka, Irene Rosales, Teresa Bacca les han mostrado su apoyo con mensajes como "esa es la actitud".

Susana publica junto al mensaje una foto en las que se les ve besando. Además, ha compartido una serie de imágenes en las que aparece sola o con sus amigas y sus dos hijas, Daniela y Salma, de 18 y 14 años. "Que paren el mundo", de Pastora Soler, es la banda sonora que acompaña al carrusel. "Que callen la voz, que callen la mentira y la soberbia que, hay veces que el escudo no te cierra bien y tan solo de un roce te arrancan la piel. Que paren el mundo hoy, señores sigan sin mi no quiero nada todo sobra que el dinero no me compra, si no tienes corazón que mas te puedo decir eres solo carne que camina entre la sombra de un pasado gris", dice el tema de Soler.