Elle Macpherson visita por primera vez 'El Hormiguero' y recuerda sus inicios como modelo: "No era la belleza típica"

Elle Macpherson ha visitado 'El Hormiguero' esta noche, donde ha recordado sus inicios como modelo y las dificultades a las que se ha enfrentado por no encajar dentro de los cánones de belleza ideal. Pese a ello, nada la detuvo a la hora de convertirse en una supermodelo exitosa, y justo por eso ha aprovechado para lanzar un importante consejo a todos aquellos que están persiguiendo un sueño o comenzando en el complicado mundo del modelaje: "les recomiendo que sean ellos mismos".

Captura de Elle Macpherson en 'El Hormiguero' Antena 3

La modelo se sincera en 'El Hormiguero' sobre sus inicios como modelo

"En aquella época, en los 80, y sobre todo en Estados Unidos, la belleza ideal era rubia y con ojos azules", ha compartido Macpherson con Pablo Motos. "Y llegué yo, que era una australiana deportista, nadadora y con dos metros de altura, superfuerte y también con ojos marrones", detalla la modelo. "Y, por supuesto, no era la típica belleza de la época, por lo que intentaba en todo momento parecerme a las demás". Según explica Elle, hasta que no se dio cuenta de que tenía que ser ella misma, porque eso era precisamente lo que la distinguía de las demás, no comenzó a tener éxito.

Captura de Elle Macpherson y Pablo Motos en 'El Hormiguero' Antena 3

De ahí, que el mejor consejo que puede dar a los demás es que sean ellos mismos, porque "eso es maravilloso". De hecho, la primera portada que protagonizó para 'Sports Illustrated' no fue de su agrado, porque "ni siquiera se la reconoce".