Emma García: "¿Pero qué fotos son? Esto es muy fuerte"

En estos momentos, una de las presentadoras más conocidas en la televisión en España está de actualidad por diferentes cuestiones. Nos referimos a Emma García. Esta semana, tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, realizó unas declaraciones sobre la llegada a RTVE del nuevo magacín vespertino denominado 'La familia de la tele'.

Ahora, os hacemos llegar otro de los momentos más inesperados y sorprendentes que ha vivido la presentadora durante la emisión de su programa en Telecinco: 'Fiesta'. Todo comenzó con un sonido habitual del contenido, la "alarma de la polémica". Lo que ocurre es que en esta ocasión, Emma García no sabía el motivo de su funcionamiento y revolucionó por completo el plató.

Unas imágenes muy llamativas

Durante la emisión, y tras varios minutos en los que la presentadora quiso saber de qué se trataba, sus compañeros de programa le dieron la inesperada noticia: "Vamos a mostrar en antena unas fotos de tu pasado que van a sorprender mucho a la audiencia". "¡Pero qué me estás contando!, ¿pero qué fotos son?", preguntó nuevamente

"Os digo de verdad que yo no tengo ni idea de esto", le explicó la presentadora a la audiencia. Finalmente, tras alargar la tensión y la incertidumbre, se emitieron las imágenes. Tal y como puede verse en el vídeo que ha compartido Telecinco, Emma García se quedó boquiabierta y no pudo contener su asombro al ver las fotografías en las que está caracterizada de una manera muy particular: un hombre, con barba, pelo largo y una guitarra.

Emma García y su caracterización Telecinco

Unas imágenes reales

Al ser preguntada sobre el origen de las fotos, explicó: "No sabía que iban a salir estas fotos. Esto es una transformación que hicimos en un reportaje fotográfico con una estupenda fotógrafa. Iba dando los pasos y te iba transformando de arriba a abajo hasta que salió este hippie de los años 60". Además, la presentadora de Telecinco confesó entre risas: "Las imágenes son reales, no es Inteligencia Artificial".

"Es muy fuerte. Tengo un pasado, ya está. Soy yo, guapísima no, en todo caso guapísimo. Me impactó muchísimo, no sé cómo lo veis. Me quitaron todo, me pusieron de todo y luego había otras fotos donde se veía la transformación", puntualizó. Por último, Emma García concluyó: "¿Sabéis que me pasó cuando vi el resultado? que me hizo recordar a mi abuelito. Yo me gusto, me gusto más que así, me veo con punto''.