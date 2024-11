Emma García se ve obligada por motivos personales a frenar la emisión de "Fiesta"

Por regla general, la familia es lo más importante, además de un apoyo incondicional. No todas cumplen este requisito, sino que se lo digan a Asraf Beno como vive la relación entre su mujer y su suegra.Emma García no tiene este problema, ya que la maestra de ceremonias del programa vespertino de Telecinco de los fines de semana no dudó en aprovechar que estaba en antena con "Fiesta" para paralizar el espacio de Mediaset y lanzarle un mensaje de ánimos muy importante a una persona muy especial dentro de su núcleo familiar.

Mostrando cariño a su familia política

La presentadora de "Fiesta", que no es muy habitual que hablé de su vida privada, sorprendió a todos durante una de sus intervenciones al realizar un emotivo gesto hacia su suegro, José Mari, quien se encuentra hospitalizado. La presentadora, conocida por ser reservada con su vida personal, inició diciendo: "Aprovecho para enviarle un mensaje al abuelo de mi hija, que es mi suegro, que está en el hospital". Acto seguido, con una expresión cargada de cariño, se dirigió directamente a él: "José Mari, un muxu muy fuerte", una frase que refleja su arraigo a sus raíces vascas. Este gesto le valió un cálido aplauso por parte de sus compañeros de plató, quienes también se mostraron conmovidos por sus palabras. La declaración llamó la atención, ya que Emma suele mantener su esfera personal alejada de los focos.

Un matrimonio bien consolidado

Se sabe que la presentadora lleva 24 años de matrimonio con Aitor Senar, a quien conoció en su adolescencia. Juntos tienen una hija, Uxue, que ocupa un lugar especial en su vida. Aunque Emma habla poco de su familia, las veces que lo ha hecho han sido para destacar el orgullo y la admiración que siente por su hija. Este gesto hacia su suegro evidencia su cercanía con su familia.