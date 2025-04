Jorge Javier Vázquez, sobre la llegada de 'La familia de la tele': "He trabajo con ellos veinte años..."

Quedan muy pocos días para el desembarco definitivo de uno de los programas que más expectación han generado en el ámbito de la televisión en los últimos meses. Estamos hablando, concretamente, del aterrizaje en la parrilla de RTVE de 'La familia de la tele'. Se llevará a cabo este próximo martes 22 de abril de 2025 y lo hará de una manera única y espectacular.

Con motivo de este nuevo programa, en el que estará muy presente el antiguo 'Sálvame', el medio de comunicación "El Correo" ha querido entrevistar a quien fuera el presentador del exitosos contenido de Mediaset: Jorge Javier Vázquez. Actualmente, vive un momento dulce en la cadena ya que participa en tres programas y ha querido valorar este nuevo proyecto en el que él no forma parte.

Declaraciones del protagonista

Hay que tener en cuenta que, por horarios, algunos de sus programas competirán por las audiencias con 'La familia de la tele', quiénes fueron sus compañeros durante muchos años en Telecinco. Sobre esta cuestión, el presentador de 'El Diario de Jorge' apunta: "No lo vivo como un enfrentamiento. Entiendo que para la gente haya morbo, pero para nada. Lo único que deseo ya es que ojalá pudiéramos convivir los dos. Es que han sido compañeros míos durante quince años".

Además, al ser preguntado sobre si regresaría a trabajar con ellos en 'La familia de la tele' o en otro formato similar, fue muy contundente al respecto: "He trabajado con ellos veinte años. Me gustaría seguir trabajando con gente con la que no he trabajado, fundamentalmente por variar. Llega un momento de tu vida en que quieres conocer gente nueva y trabajar con otras productoras. He trabajado con ellos dos décadas importantísimas de mi vida profesional".

Su etapa en 'Sálvame'

De hecho, Jorge Javier Vázquez quiso matizar este asunto y valorar ese periodo de su vida: "Fue una época de mi vida que la viví, la exprimí, la disfruté, y la padecí, también, al máximo. Se habla de 'Sálvame' con nostalgia, pero me gustaría recordar lo que se escribía de 'Sálvame'... Con razón y sin razón, me da igual, pero se habla como si hubiésemos sido 'La casa de la pradera' y no lo éramos".

Además, el presentador puntualiza: "Yo, que ya lo he vivido, no me gustaría vivir una etapa así, porque mentalmente estoy en otra. Además, no sería bueno haciendo ahora corazón porque la crónica social tiene gracia si lo haces con escándalo y siendo muy maniqueísta, con buenos o malos, y con colaboradores que tomen mucho partido".

Su futuro en la televisión

Por otro lado, también quiso dejar claro que él está al servicio de la cadena que ahora mismo le paga: "En televisión siempre tienes que estar dispuesto a aceptar que lo que digas hoy no tiene validez mañana. Tengo contrato hasta 2027 y si la cadena decide que tengo que hacer un programa de corazón, tendré que hacerlo porque estoy contratado. ¿Qué me apetecería? Pues en este momento no".

Por último, Jorge Javier Vázquez concluye: "También estamos en un momento interesante en el que tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos. ¿Dónde están los personajes de los que hablar? Creo que no estamos sabiendo integrar a los influencers y gente de las redes en la televisión para hacerlos objeto del corazón. ¿Cómo se hace? No lo sé, pero ahí está la cantera".