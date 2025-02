Esto es lo que incluye la bolsa de regalos de los actores nominados al Oscar

Dentro de unos días, habrá aquellos que querrán usar "The Winner Takes It All", la mítica canción de ABBA para recordar la dualidad que puede suponer hacerse con un premio tan importante como lo son los Oscar. Unos ganan mientras que otros pierden. Sin embargo, la realidad es otra completamente distinta.

Si bien es evidente que estar nominado a un premio tan prestigioso como el Oscar ya implica una relevancia cinematográfica de órdago, los actores y actrices nominados tienen la oportunidad de gozar de varios regalos por parte de la Academia. De esta manera, se demuestra que lo suyo no es un juego, sino una apuesta por el talento a largo plazo.

Los beneficiarios

Un total de 25 bolsas de regalo serán distribuidas en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La empresa organizadora Distinctive Assets Legendary ya ha confirmado que las denominadas “Todos ganan” estarán en primer lugar destinadas a los 20 actores y actrices nominados, tanto protagonistas como de reparto. A esta veintena de galardonados se le sumarán los 5 nominados en la categoría a mejor director.

Las bolsas incluyen hasta 61 artículos y experiencias. Los más destacables son productos cosméticos de alta gama, test genéticos y hasta marihuana, la cual es legal en el estado de California. Cojines para mascotas, vino, seguros y descuentos para proyectos de construcción también se hallan en este lote de productos.

En el ámbito de las experiencias, los nominados tendrán la oportunidad de disfrutar de una estancia de cuatro noches en el resort de lujo Joali Maldives, así como un retiro de bienestar de cinco noches en Sri Lanka.

Trasfondo solidario

Lash Fary, director de la ya mencionada empresa, anunciaba que algunos de los obsequios tienen un propósito más allá del lujo. Parte de los artículos están diseñados para beneficiar a las familias afectadas por los recientes incendios forestales en Los Ángeles.

Como Fary añade, no solo buscan celebrar el talento de los nominados, sino también apoyar a pequeñas empresas y marcas lideradas por mujeres y minorías. El director de DAL destacó que, aunque los regalos son conocidos por su carácter extravagante, también buscan “alegrar el día a alguien y reconocer un trabajo bien hecho”.