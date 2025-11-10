Eva Hache explica sin tapujos su "no" a participar en 'MasterChef Celebrity': "Es aguantar que te griten al oído"

'MasterChef' es un formato más que conocido a nivel mundial y, desde su llegada a España en 2013 de la mano de RTVE, se ha asentado como uno de los programas insignia de la cadena pública, propiciando la realización de un programa paralelo con famosos. A lo largo de diez temporadas, por las cocinas de 'MasterChef Celebrity' han pasado más de 100 rostros conocidos del mundo del entretenimiento entre actores, presentadores, magos y cantantes, entre otros.

Sin embargo, muchos otros han rechazado la petición de la productora para formar parte del concurso por diversos motivos que no les han acabado de convencer y una de las últimas en pronunciarse sobre ello ha sido la cómica y presentadora Eva Hache. La segoviana ha hablado sin tapujos en el programa 'Open Play', un espacio de entretenimiento que combina televisión, podcast y streaming y que emite el ente público de lunes a jueves a través de la plataforma RTVE Play.

La también actriz se sinceró con Héctor de Miguel en la sección 'Con las manos en la masa'. Mientras cocinaban juntos, el cómico salmantino encontró la oportunidad ideal y sacó a colación el programa de competición gastronómica. Su interlocutora fue clara: "Me han llamado de 'Masterchef', pero no he ido porque me da pereza".

Eva Hache justificó su negativa a participar en el programa porque, en su opinión, "es mucho jaleo" y algo por lo que ella se caracteriza es "trabajar muy bien y poco". "Hay muchas cosas que hacer ahí, no es solo cocinar", prosiguió con su discurso.

La que fuera una de las conductoras de 'El club de la comedia' alegó que "es aguantar que te griten al oído" y que no lleva muy bien "que la gente me grite porque no creo que sea necesario. Si luego te enfadas a qué nivel subes si ya has estado gritando desde el principio".