Pablo Puyol desata la nostalgia de 'Un Paso Adelante': "Hay un grupo de WhatsApp y hasta hacemos quedadas"

Al igual que les ocurre a los cantantes con esa canción que les aupó a lo más alto de las listas de música cuando aún eran desconocidos, teniendo que cantarla una vez sí, otra también, durante el resto de sus vidas, los actores viven una vida paralela con la serie que les hizo triunfar y les dio a conocer en el mundo de la interpretación.

En el caso del actor y bailarín Pablo Puyol, la ficción que siempre le "perseguirá" es 'Un paso adelante', donde a lo largo de 73 episodios interpretó a Pedro Salvador, y que volvió a ser uno de los temas principales de su entrevista con Henar Álvarez este domingo en 'Al cielo con ella'.

El exconcursante de 'Tu cara me suena' hizo las delicias de los seguidores de la serie icónica de los 2000, desvelando que entre los actores aún había buen rollo y se mantenían en contacto a través de un grupo de Whatsapp dedicado a los episodios sobre la escuela de alto rendimiento que impulsó su carrera y la de otros nombres como Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz o Beatriz Luengo.

"Hay un grupo de WhatsApp de 'UPA Dance'. Se escribe poco, pero a veces hasta hacemos quedadas. Están tres de los directores y cuatro de los actores… Es que hace tanto que ya ni sé quién hizo ese 'grupo" comentó el actor durante el programa de La 2, explicando que "falta mucha gente" entre la "que no ha querido entrar", la "que se ha ido" o "que no les hemos metido".

Un paso adelante' ya forma parte de su vida, pero Puyol reveló, en una reciente entrevista con la revista 'Diez Minutos', que durante aquella época, entre 2003 y 2004, sentía que "parecía que no había hecho otras cosas", llegando incluso a plantearse dejarlo todo. "No soy muy consciente de cómo lo sobrellevé, simplemente tiré 'p'alante", explicó, sincerándose sobre la presión. "Hubo momentos que me hubiera ido a Málaga y lo hubiera dejado todo", admitió.