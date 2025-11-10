Alfonso Arús recupera a un rostro conocido de 'Aruser@s' un año después

Un año después de su salida del programa matutino de laSexta 'Aruser@s' con destino a 'En boca de todos' con Nacho Abad, la periodista catalana Alba Sánchez ha regresado este lunes 10 de noviembre a la que fuera su casa durante un lustro.

A las 7:00 horas, los seguidores habituales del programa diario producido por Aruba Produccions se han llevado una grata sorpresa cuando poco a poco han comenzado a entrar en el plató los colaboradores que iban a acompañar en la mesa a Alfonso Arús y han visto el rostro de una vieja conocida.

El presentador no ha tardado en darle la bienvenida a su casa nuevamente con una sonrisa y se han puesto manos a la obra para comentar la actualidad en clave de humor. La comunicadora vuelve después de haberse puesto al frente de la actualidad política en el programa de Cuatro, centrando sus intervenciones en directo desde lugares clave como el Congreso de los Diputados y el Senado.

Con un enfoque fresco y cercano, 'Aruser@s' se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la televisión matinal. Alfonso Arús al frente del programa, junto a Angie Cárdenas en la producción ejecutiva, cuenta con equipo principal formado por Patricia Benítez, Marc Redondo, Tatiana Arús, Alba Gutiérrez, Arthur Arús, Rocío Cano, Hans Arús, Marc Llobet y Elizabeth López, encargados de abrir cada jornada televisiva con contenidos que conectan con el espectador y a la que desde este lunes se ha sumado Alba Sánchez.

A este equipo se añade un selecto grupo de colaboradores como Paula del Fraile, Christian Calcerrada, Elizabeth López, David Broc, Óscar Broc, Andrés Guerra, Sebastián Maspons, María Moya, Cris Dalmau, Javier Ricou y Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla', que enriquece el programa con análisis, divulgación y un sello propio que refuerza su identidad.