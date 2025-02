Fer Castro vuelve a destacar: ahora, en 'Saber y ganar'

Los seguidores del programa de La 2 de RTVE, 'Saber y Ganar' se han llevado una grata sorpresa en la emisión de este lunes. Fernando Castro, conocido como Fer, se ha incorporado como nuevo concursante. Por tanto, la cadena está de enhorabuena ya que ha logrado atraer para este formato a uno de los protagonistas más conocidos en este tipo de formatos.

De hecho, el paso de Fer por otros programas como 'Pasapalabra' y 'Cifras y Letras' ha dado mucho que hablar. Tanto es así que en el primero, emitido en Antena 3, estuvo durante muchos programas (84, en total) y se quedó muy cerca de completar el rosco y, por tanto, obtener el bote. Eso sí, la presencia tan extensa en este concurso le permitió conseguir un premio que asciende a los 42.000 euros.

Presencia de Fer en 'Saber y Ganar'

El conocido presentador de 'Saber y Ganar', Jordi Hurtado, comenzó la emisión del programa de este lunes explicando a los espectadores que la próxima semana este concurso cumplirá su 28 aniversario en la televisión. Por ello, ha mostrado el 'Premio Iris Jesús Hermida' que recibió y ha agradecido a la audiencia todo el tiempo que le han permitido estar al mando de estas emisiones.

Tras este comienzo tan particular, el encargado de liderar el programa ha saludo a los concursantes. Uno de ellos era Fer Castro, que a pesar de ser ya muy conocido en antena, se presentaba de la siguiente manera: "Estoy un poco nervioso. Vengo desde Santiago, ha sido una tirada de viaje hasta llegar aquí para grabar, pero muy contento de estar aquí”. Por su parte, Hurtado bromeó con su presencia: "Pues ahora quédese 100 programas y ya estarás cómodo. Ya que ha hecho el viaje, pues ahora a quedarse".

Volvió a destacar en un concurso

Además, el presentador le elogió por "su buena preparación en matemáticas". Unas palabras que Fer recogía con gusto y explicaba de esta manera: "La vida me ha llevado del grado a hacer dos másteres, uno en estadística y oro en genética. En el doctorado combiné ambas cosas. Ahora hace poquito he terminado con el título de doctor, que no curo a la gente, pero está bien igual".

Una vez que terminaron las presentaciones, 'Saber y Ganar' comenzó con su formato habitual y el compostelano demostró nuevamente su gran conocimiento, tanto en las cifras como en las letras. De hecho, el presentador no dudó en elogiar su primera participación en el programa: "Buen estreno". Por tanto, continuará siendo parte de las siguientes emisiones en las que se seguirá enfrentando a Ángel Chacón, conocido como "el mago de los números" por su destreza con el cálculo.