Fernando Gil desvela en 'El Hormiguero' su curioso método para preparar su personaje: "Los sigo por la calle"

Los actores Fele Martínez y Fernando Gil visitaron anoche 'El Hormiguero' para presentar la segunda temporada de la serie 'Machos Alfa', que se estrena en Netflix el 9 de febrero. La comedia sigue las andanzas de cuatro hombres de mediana edad en plena crisis de masculinidad.

En esta segunda entrega de 'Machos Alfa' vemos "cómo enfrentamos a los machos ibéricos en la era de la mujer empoderada; están fuera de tiesto y no saben cómo hacerlo, meten mucho la pata", comentó al respecto Fernando Gil.

"En esta temporada estamos bastante más desubicados. Tras hacer el curso de deconstrucción masculina, lo ponen en práctica y se les cae el mundo encima", abundó el intérprete. "Cada vez andan más perdidos", apuntaló Fele Martínez.

¿En qué se parece el actor alicantino a su personaje? "En que soy poco observador y en que adoro a mi familia. Luego, soy muy buen amigo de mis amigos también".

¿Ha cambiado esta serie a gente de su entorno? "Unos amigos de Málaga, él estaba desorientado, me dijo que 'me habéis jodido con la serie, mi mujer quiere que abramos la relación'. Yo le dije que lo normal si no se lo había dicho al principio de la relación 'es que quiere cortar contigo'".

"Creo que es una serie para ver en pareja. Muy de codazo, de '¿ves?, como tú'. Es una ficción ecuánime", comentó Martínez.

¿Por qué para preparar sus papeles Fernando Gil sigue a gente por la calle? "Me lo enseñó mi maestro. Vi a uno que se parecía a mi personaje, lo veía como a un tío un poco tieso; entonces fui cogiéndole el ritmo, el alma, la respiración: la gente cuando respira te da mucha información". Y abundó: "Trabajamos desde lo físico a la emoción. Es como un supermercado: vamos cogiendo características para añadir, para enriquecer a nuestro personaje", aseguró el intérprete madrileño.

Por cierto, Fernando Gil vio todos los capítulos de la primera temporada con su hija, menos uno que ella lo vio con su abuela: "En la serie mi personaje plantea un curso de construcción de la viralidad es sentir los tésticulos botando. Y mi hija cogió eso y me dijo: 'Papá, salta. ¿Los sientes?".

La vida del actor es una aventura tras otra, ¿qué le paso a Fele Martínez con el Sámur? "Ensayando una función de teatro, 'Flor de otoño', sobre un abogado laboralista que por las noches se traviste. Cuando estaba bailando un tango con Paco Maestre, a Paco le dio un viaje. Llegaron los del SAMUR, se lo llevaron en la UCI móvil. Y el médico me pregunta a mí qué le ha pasado. Me miraba muy raro: yo iba con las pestañas, los pezones con cristales de Swarozky, los pelos... Me pareció muy surrealista".

Fernando paseó ensangrentado: "Rodamos una explosión en La India, y a la hora de comer, como íbamos a continuar luego, decidí quedarme como estaba (con huesos fuera y todo). Volví al hotel dando un paseo y me perdí. La gente me miraba como si hubiese caido del cielo, como si fuese un semidios".