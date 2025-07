«McDonald & Dodds»: Crímenes entre columnas en Bath

El panorama televisivo británico es especialista en generar nuevas ficciones que son irresistibles para los espectadores. Tocando todos los géneros posibles, las producciones de Reino Unido seducen por adictivas y originales y un caso evidente es la serie «McDonald & Dodds», que acaba de estrenar en exclusiva el canal Cosmo. El público español podrá disfrutar por primera vez de las cuatro temporadas completas de este drama policiaco, compuesto por once episodios de noventa minutos cada uno. La programación está pensada para cautivar a los espectadores de lunes a viernes a partir de las 17:30 horas, con un formato de doble episodio diario que mantiene la intriga y el interés en cada sesión.

«McDonald & Dodds» nos presenta a una interesante y singular pareja protagonista formada por la detective Lauren McDonald, interpretada por Tala Gouveia, y el sargento Dodds, encarnado por Jason Watkins, conocido por su papel en la serie «The Crown». El espectador comprobará de primera mano la genial dinámica que se desarrolla entre dos personalidades tan diferentes y, sin embargo, tan complementarias: McDonald es una joven detective ambiciosa, decidida y con una energía imparable, que no acepta un no por respuesta y siempre busca ir más allá en la resolución de los casos, y en contraste, el sargento Dodds es un hombre más discreto; su veteranía le ha llevado a trabajar desde su escritorio, pero pronto veremos que posee un talento oculto para descifrar acertijos y resolver enigmas complejos, lo que será muy útil para la resolución de los casos que se les van a plantear. Esta combinación de juventud y experiencia, de ambición y prudencia, crea una química especial que evoluciona a lo largo de la serie desde una relación profesional tensa hasta una amistad profunda y un apoyo mutuo que resulta entrañable para la audiencia. Lo bueno de cada episodio de «McDonald & Dodds» es que presenta un caso independiente, autoconclusivo, con tramas que desafían la lógica y la intuición, lo que convierte a la serie en un ejercicio constante de intriga y misterio en la que el espectador podrá ejercer un rol activo. Entre los crímenes que los protagonistas deben resolver se encuentran un asesinato sin testigos ocurrido en uno de los autobuses más concurridos de la ciudad, una serie de delitos perpetrados durante varias bodas, un viaje en globo que termina en tragedia y la muerte de un famoso piloto de Fórmula 1 durante una parada en boxes. Estos casos imposibles ponen a prueba no solo la inteligencia de McDonald y Dodds, sino también su capacidad para combinar sus estilos opuestos y encontrar la verdad oculta tras las apariencias, para que tendrán que poner todo lo que tengan de su parte.

El escenario donde se desarrolla la serie es otro de sus grandes atractivos. La ciudad de Bath, a 156 kilómetros de Londres, que goza de una arquitectura georgiana, colinas onduladas y una atmósfera elegante. El protagonismo de la ciudad, que posee sus baños originales de la era romana, no es simplemente un telón de fondo, sino un personaje más dentro de la narrativa, que se integra perfectamente en la investigación. La belleza tranquila y la impecable apariencia de Bath contrastan con los oscuros crímenes que se esconden tras sus fachadas y en sus calles, creando una tensión visual y emocional que enriquece cada episodio. La serie recorre sus calles empedradas, jardines históricos y rincones monumentales, como el Royal Crescent, el Pulteney Bridge o la Bath Abbey, envolviendo cada caso en una estética cuidada y singular.

Desde su estreno en 2020, «McDonald & Dodds» ha sido alabada por medios británicos por su inteligente mezcla de intriga clásica y humor inglés, un equilibrio que la hace atractiva para una amplia audiencia. La crítica ha destacado especialmente la química entre los protagonistas, la frescura de los, a veces, desternillantes diálogos y la capacidad de la serie para ofrecer historias que, sin apartarse de la línea habitual del género, aportan un giro contemporáneo y un enfoque particular. La serie ha sido comparada con otros clásicos del género, pero se distingue por su tono ligero, sus personajes y su capacidad para combinar momentos de humor con una profundidad emocional.

La emisión completa de Cosmo no solo amplía la oferta de ficción policiaca del canal, sino que también refuerza su compromiso con las producciones europeas de calidad, apostando por títulos que combinan intriga, humor, personajes memorables y ambientaciones únicas. Además, los abonados podrán acceder a través de COSMO ON.

Sus comienzos como telefilme, y víctima de su éxito

►En cuanto a audiencia, «McDonald & Dodds» comenzó su andadura como dos telefilmes que lograron una media de seis millones de espectadores, un éxito que llevó a ITV a convertirla en una serie regular. La primera temporada fue el segundo mejor estreno de la cadena en 2020, y las siguientes temporadas han mantenido cifras sólidas, superando los cuatro millones de espectadores por episodio. Este éxito constante ha consolidado a la serie como una de las favoritas del público británico y ahora, con su llegada completa a Cosmo, se abre la puerta para que los espectadores españoles puedan disfrutar de esta joya.