Gabriel Rufián acusa a Vox de señalar siempre a “mujeres jóvenes y de izquierdas” en sus ataques a RTVE

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha sido entrevistado este lunes 29 de septiembre en el programa 'Directo al grano', donde respondió a los recientes ataques de Vox contra RTVE durante la Comisión Mixta de Control Parlamentario. En la conversación con Marta Flich y Gonzalo Miró, el político defendió a la radiotelevisión pública y subrayó que lo que está haciendo es una "autodefensa" frente a las ofensivas lanzadas por la derecha contra sus profesionales.

Durante la entrevista se recordó la intervención del diputado de Vox Manuel Mariscal Zabal, que la semana pasada en el Congreso llegó a decir: "Solo tenemos una duda: si entraremos en RTVE con motosierra o con lanzallamas", y que además señaló a presentadores como Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora y Andreu Buenafuente acusándoles de enriquecerse "a manos llenas".

Tras ver ese fragmento, Rufián se mostró tajante: "Los tolerantes tenemos que ser intolerantes con los intolerantes para que la tolerancia siga existiendo". También calificó de "chungo" a Mariscal, asegurando que le conoce "bastante bien".

El diputado advirtió de que en los ataques a RTVE hay un componente machista: "El fascismo señaló a tertulianos... ¡Por lo que sea, tertulianas! Siempre mujeres, concretamente a Sarah Santaolalla. Siempre van a por la mujer, joven y de izquierdas".

En su intervención, Rufián insistió en que la corporación pública se está enfrentando a "maquinarias que hace años que existen" y al auge del "poder digital", y lanzó un llamamiento a todos los demócratas, independientemente de su ideología: "Tenemos que entender que lo que está haciendo esta televisión, que es simplemente aportar datos, 'dato mata relato' que se decía y ojalá sea cierto, es muy de valorar".