laSexta cancela su cine y emite un 'Especial lluvias: alerta roja' por el temporal en la Comunitat Valenciana

Con el recuerdo de los estragos causados por la DANA aún en la retina y ante el temporal de lluvias que mantiene en alerta roja buena parte de la Comunitat Valenciana, laSexta ha decidido cambiar su programación de este lunes para emitir un especial informativo.

Así lo ha anunciado en la tarde de este lunes la cadena a través de sus redes sociales, comunicando que a partir de las 23:00 horas emitirá el 'Especial lluvias: alerta roja' con Rodrigo Blázquez al frente de este especial de laSexta Noticias.

En un principio, el canal tenía previsto emitir después de 'El Intermedio' la película 'Quien a hierro mata', dirigida por Paco Plaza y protagonizada por Luis Tosar, dentro del espacio dedicado al cine El Taquillazo y como venía siendo habitual en las últimas semanas.

De esta forma, el presentador de la La Sexta Noticias 20h estará pendiente de la última hora de la borrasca extratropical que afecta al este del país y que ya ha hecho sus primeros estragos, con el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia (Valencia), cortes de suministro eléctrico en la provincia de Tarragona y la suspensión de clases en centros de València y Cataluña.

La Comunidad Valenciana mantendrá durante toda la jornada la alerta extrema ante la previsión de lluvias que en 12 horas ha dejado acumulados de 356,8 litros por metro cuadrado en la localidad de Gandía (Valencia), en la comarca de La Safor, según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).