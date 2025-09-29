Cuándo empieza 'Gran Hermano 2025': fecha y horario exacto

Arranca la cuenta atrás para una de las ediciones más esperadas de 'Gran Hermano'. El veterano reality de Mediaset cumple 20 ediciones y lo celebra con una gran novedad: por primera vez en su historia, serán los propios espectadores quienes ayuden a decidir quién entra oficialmente en la casa. Para ello, la cadena ha creado 'Uno de GH20', un nuevo formato presentado por Nagore Robles en el que varios aspirantes convivirán y se someterán al juicio del público para ganarse una plaza en el concurso.

El estreno será esta noche a las 21:00 horas, en abierto y de forma exclusiva a través de Mediaset Infinity. Se trata de un paso más allá en los 25 años de historia del 'reality', con un casting final que, por primera vez, se hará completamente en directo y ante las cámaras. Los candidatos ya preseleccionados convivirán en una casa ubicada dentro de las instalaciones de Mediaset España, donde participarán en pruebas, debates y situaciones límite que pondrán a prueba su forma de ser y su capacidad de adaptación.

Una convivencia en directo, con el público como protagonista

La emisión será continua: los seguidores del programa podrán ver en directo y las 24 horas del día todo lo que ocurra en la casa provisional de los aspirantes. Además de convivir, deberán enfrentarse a retos colectivos, conflictos inesperados y decisiones personales que dejarán claro quién está realmente preparado para entrar en 'Gran Hermano 2025'. La plataforma también ofrecerá vídeos destacados, galas, resúmenes diarios y contenido adicional para quienes quieran seguir cada movimiento de sus favoritos.

Uno de los aspectos más llamativos de esta nueva fase es el papel activo que jugará la audiencia. El público podrá votar por sus aspirantes favoritos, influyendo directamente en quién logra entrar en la edición oficial del programa. Es decir, no solo será el equipo de casting quien decida, sino también los espectadores, que tendrán voz y voto en el proceso. Los elegidos optarán al gran premio de 300.000 euros que espera al ganador final del concurso.

Nagore Robles será la encargada de conducir las galas semanales, acompañada de un equipo de colaboradores compuesto por rostros ya conocidos como Anabel Pantoja, Miguel Frigenti, Maica Benedicto, Manuel González y el creador de contenido Sergio Ojer. A ellos se sumarán exparticipantes históricos de Gran Hermano, que ejercerán de padrinos de algunos candidatos, guiándolos con su experiencia. La primera gala, este mismo lunes, revelará quiénes serán los primeros en convivir y abrirá una nueva etapa en la historia del 'reality' más famoso de la televisión española.