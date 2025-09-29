Paul Bettany arroja luz sobre 'Vision Quest': "Se trata de un trauma intergeneracional entre padres e hijos"

Tras el anuncio de su desarrollo en 2022 y un rodaje que se ha llevado a cabo entre los meses de marzo y julio de 2025, desde Marvel no se han dado a conocer grandes detalles sobre los personajes o la historia que contará 'Vision Quest' y los fans han tenido que agarrarse a las filtraciones de algunos insiders.

Paul Bettany volverá a enfundarse el traje del personaje creado por Tony Stark y Bruce Banner con la Inteligencia Artificial JARVIS en la película de 2015 'Avengers: Age of Ultron' y el propio actor es el que ha arrojado un poco de luz en cuanto a la trama del nuevo proyecto que se desarrollará después de los eventos ocurridos en 'WandaVision'.

Durante la Comic Con de Los Ángeles y según ha recogido Comic book movie, el intérprete británico ha desvelado que la historia tratará sobre el "trauma intergeneracional" entre "padres e hijos y la negación del dolor", así como "la negación de tu propia verdad y la aceptación de quién y qué eres".

Sus palabras parecen referirse a la vuelta de Ultrón, que técnicamente es el padre de Visión y que ya adelantó el insider conocido por su fiabilidad en información de Marvel, Daniel RPK. Por otro lado, el trauma intergeneracional parece sugerir que el propio hijo de Visión también estará involucrado, lo que confirmaría la teoría de los fans de que el "Tucker" de Ruaridh Mollica resultará ser el vehículo de Tommy Maximoff, también conocido como Speed.

Aunque aún no se ha revelado nada, más allá de algunos nombres que conforman el reparto como Emily Hampshire, que será la voz de EDITH, el sistema de defensa de Tony Stark; y James Spader, que prestó su voz a la Inteligencia Artificial JARVIS en el largometraje de 2015; según el pódcast 'Happy Sad Confused', Chris Prat volvería al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con esta serie.

Asimismo, el medio estadounidense 'Deadline' confirmó que el actor Faran Tahir regresará como Raza, un comandante de la organización terrorista Los Diez Anillos que secuestró a Iron Man en la primera película de la historia del UCM.