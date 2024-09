Iker Jiménez vive un suceso "inquietante" en su programa 'Horizonte'

El programa 'Horizonte', conducido por Iker Jiménez en Cuatro, vivió un momento inesperado en su última emisión, cuando el presentador se vio obligado a interrumpir la emisión en pleno debate. La situación dejó desconcertados a los espectadores, y el propio periodista confesó en directo que "había perdido comunicación" con su equipo, lo que llevó al programa a una pausa publicitaria.

Todo comenzó cuando Iker Jiménez debatía junto a sus colaboradores sobre temas de actualidad. En ese momento, el presentador anunció: "Me comunican que tengo que cortar, algo ha debido de ocurrir. No sé si hay algún tipo de interferencia o algo, pero no tengo comunicación". Su mirada hacia el regidor, ubicada más allá de las cámaras, reflejaba la incertidumbre de la situación. Asimismo, el presentador añadió que "debía hacer una pausa antes de continuar" con la sección 'Amos del Mundo', pero reconoció que la interrupción había sido "un poco inquietante". Con su característico sentido del humor, también predijo: "Dirán de todo en las redes después de esto". La emisión se fue a publicidad, dejando a la audiencia en vilo sobre qué podría haber ocurrido tras bambalinas.

Sin embargo, el misterio fue rápidamente aclarado a la vuelta de la pausa por Carmen Porter, pareja y compañera de Iker Jiménez en el programa. Entre risas, Porter desveló lo que realmente había pasado: "Les voy a revelar el secreto de por qué Iker no se iba a publicidad. Nos hemos cambiado el pinganillo, él se ha quedado con el mío, me lo estaban diciendo a mí y él no se estaba enterando de nada". Esta divertida anécdota dejó al presentador de Mediaset fuera de juego durante unos minutos, al no recibir las indicaciones del equipo técnico.

Iker Jiménez y Carmen Porter en el plató de 'Horizonte' Mediaset

El curioso incidente no tardó en provocar comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios bromeaban sobre la situación, señalando lo irónico que resultaba ver a Iker Jiménez, un presentador acostumbrado a tratar temas misteriosos y paranormales, enfrentarse a un error tan cotidiano como un malentendido con los auriculares. A pesar del pequeño traspié, 'Horizonte' retomó su ritmo habitual, y la sección 'Amos del Mundo' continuó como estaba previsto. En esta ocasión, el programa dedicó un análisis a la figura de Nicolás Maduro y la situación política de Venezuela, con la colaboración del doctor Juan Cabrera.