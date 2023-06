Inés Hernand se pasa de lista y RTVE retira el especial de 'Gen Playz XL' sobre el Orgullo

La corporación pública RTVE ha tomado la drástica decisión de eliminar el episodio de 'Gen Playz' de sus plataformas digitales, en el cual la presentadora Inés Hernand realizó un alegato político durante un programa especial en la plaza de Callao de Madrid en honor al Orgullo LGTBI. Después de debatir sobre la situación del colectivo, la presentadora, una de las caras emergentes de la televisión pública, concluyó con una frase que generó controversia:

"Los buenos siempre ganan. Aunque la violencia sea estructural, no tengo ninguna duda de la victoria de un gobierno progresista en las próximas elecciones generales". No mencionó expresamente ningún partido, pero viendo lo que hay en el Gobierno, se puede interpretar que la periodista madrileña abogaba por una victoria de Feijóo en las generales: la única opción de progreso para España. O no.

Hernand, flamante colaboradora en 'Y Ahora Sonsoles', continuó defendiendo la necesidad de hablar con franqueza y dejar de vacilar. Previamente, había moderado una mesa redonda con la creadora de contenido Carla Flila, la cantante Sharonne, el activista Rubén Avilés y los periodistas Juan Sanguino y Valeria Vegas.

"RTVE ordena retirar el especial de Gen Playz XL sobre el Orgullo tras su emisión en directo. Una afirmación no contemplada en el guion de la productora podría afectar a su compromiso de neutralidad pese a tratarse de un programa de entretenimiento", comunicó la cadena de televisión pública esta misma tarde.

El vídeo, que estuvo disponible en YouTube durante toda la mañana, posteriormente pasó a ser privado. Además, no se encuentra disponible en el sitio web del canal.

Durante ese mismo programa en vivo, Hernand ya había hecho otro comentario político, esta vez apuntando a la campaña de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Estamos celebrando precisamente la fiesta de la libertad. La libertad en su sentido más amplio, no solo la libertad de beber cerveza".

No es la primera vez que Hernand expresa abiertamente sus preferencias políticas, pero el Partido Popular ha denunciado que esto ocurra respaldado por la televisión pública a menos de un mes de las elecciones. Las Nuevas Generaciones del Partido Popular criticaron en un mensaje acompañado del video con las palabras de Hernand: "Han convertido a RTVE en PSOE TV. Vergüenza".