Kiko Matamoros habla claro tras la cancelación de 'La familia de la tele': "No tengo nada que reprocharme"

Kiko Matamoros ha sido uno de los primeros colaboradores de 'La familia de la tele' en hablar tras la cancelación del magacín vespertino de actualidad y crónica social de RTVE, que tras semanas de malas audiencias, el ente público ha decidido poner fin a una de las grandes apuestas de José Pablo López. En una entrevista en la revista Semana confesó que se "siente satisfecho y agradecido" por la oportunidad de colaborar en La 1.

Comprometido con el programa

"Me encuentro estupendamente. En lo personal no tengo nada que reprocharme. He intentado dar lo mejor de mí y es lo único que me importa: cumplir con mi compromiso", espetó el colaborador de 'La familia de la tele', que no quiso añadir ninguna declaración más sobre este asunto. Hay que recordar que gracias a las informaciones reveladas por El Mundo, El contrato incluye hasta seis presentadores principales, aunque públicamente solo se han anunciado tres: María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand. Cada uno de ellos percibe entre 950 y 1.616 euros por programa, lo que implica remuneraciones individuales de entre 54.150 y 92.112 euros por los 57 programas contratados. En total, los presentadores pueden llegar a sumar 552.900 euros. Además, los ocho colaboradores habituales cobran entre 950 y 1.150 euros por aparición, lo que eleva su compensación total a una horquilla de entre 54.150 y 65.550 euros cada uno, y un gasto global de 524.400 euros. Los invitados, por su parte, tienen estipulado un máximo de 2.000 euros por intervención.

Las audiencias dan la espalda al programa

'La familia de la tele' era una de las grandes apuestas de José Pablo López como Director General de RTVE. La llegada de la constelación 'Sálvame' al ente público estaba llena de expectativas y de momentos la audiencia le ha dado la espalda al magacín de actualidad y crónica social que presenta María Patiño junto a Inés Hernand y Aitor Albizua, con Belén Esteban, Kiko Matamoros y Lydia Lozano entre otros en el grupo de colaboradores del programa. RTVE ha tomado la decisión de cancelar 'La familia de la tele', según ha adelantado el periodista Martín Alegre en Informalia. Aunque aún no se ha comunicado oficialmente, fuentes internas de Prado del Rey confirman que la resolución está tomada y solo queda por definir cuándo y cómo se anunciará públicamente. El miércoles marcó un 5,4% de share y ayer debido a la actualidad política por la dimisión de Santos Cerdán tras el informe de la UCO, no hubo programa.