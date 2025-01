Intercambio en "La isla de las tentaciones", conoce a los nuevos concursantes

Nadie duda de la intensidad que debe ser enfrentarte a "La isla de tentaciones". Aunque desde fuera, pasar dos semanas en un resort paradisiaco puede ser un lujo, hay parejas que sufren mucho su paso por el programa de Telecinco que lleva ya ocho ediciones. Muchas son las parejas que dicen basta y abandonan. Su puesto no se queda vacante, ya que como si de un intercambio de cromos en Quintana se tratase (plaza madrileña en la que los niños se intercambia cromos de fútbol, una práctica muy habitual en todo el país), el espacio de Mediaset trae a nuevos dúos que quieren ponerse a prueba y ver sí caen en la tentación. Tras el adiós de Fran y Ana en el segundo capítulo, las dos villas tendrán un nuevo abandono, pero la cama no se quedará vacía mucho tiempo.

En el tercer programa de la temporada de "La isla de las tentaciones", la tensión siguió en aumento. Tras la inesperada marcha de Fran y Ana, ahora se confirma que más concursantes abandonarán la villa. Alba y Gerard protagonizan este giro dramático luego de una intensa hoguera donde Alba no pudo contener su indignación tras ver las imágenes de su pareja con una tentadora. La joven, afectada por lo que consideró una traición, decidió poner fin a su relación. "No quiero continuar mi relación con él. Pensaba que tendría una tentación, pero nunca imaginé que realmente le gustaría otra chica", expresó entre lágrimas. Alba solicitó una hoguera de confrontación a Sandra Barneda, declarando que ya no veía sentido en permanecer en el programa. Este desenlace subraya las dificultades que enfrentaron como pareja desde su llegada a la isla, marcando un punto de inflexión en su participación.

Estos son los nuevos concursantes

La salida de Alba y Gerard abre las puertas a dos nuevas parejas que buscarán poner a prueba su amor. Por un lado, Tadeo Corrales y Sthefany Pérez, quienes llegan con experiencia en otros formatos televisivos. Tadeo, exconcursante de Falso amor, y Sthefany, finalista de Miss Intercontinental Sevilla 2023, prometen agitar la dinámica del reality. Por otro lado, Álvaro Rubio y Alba García se incorporan con expectativas altas. Rubio, conocido por su paso en Baila conmigo, y García, una influencer con más de 30.000 seguidores en TikTok, llegan para unirse al resto de las parejas: Bayan y Eros, Andrea y Joel, y Anita y Montoya. Estas incorporaciones prometen elevar el nivel de intriga y emoción en los próximos capítulos, asegurando que las tentaciones seguirán siendo el epicentro del programa.